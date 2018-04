EU ransager Fox og andre med tv-rettigheder til sport

EU's konkurrencemyndigheder har tirsdag ransaget selskaber i flere EU-lande, som beskæftiger sig med transmissionsrettigheder for sportsbegivenheder.

Aktionen skyldes en mistanke om ulovlige kartelaftaler, oplyser EU-Kommissionen tirsdag aften i en pressemeddelelse.

- Kommissionen er bekymret for, at involverede virksomheder kan have overtrådt EU's konkurrencelov, som forbyder karteller og restriktive forretningsmetoder, meddeler kommissionen.

Det understreges, at et uanmeldt besøg af konkurrencemyndighederne ikke nødvendigvis indebærer, at et selskab har ageret i strid med lovgivningen på området.

Tidligere tirsdag afslørede den britiske avis The Telegraph, at en uanmeldt ransagning af tv-netværket Fox' kontorer i London var i gang.

Fox bekræfter tirsdag aften oplysningen og meddeler, at selskabet samarbejder fuldt ud med efterforskerne fra EU.

Handel med rettigheder til at transmittere sportsbegivenheder er blevet en kæmpe forretning i blandt andet Europa og USA.

Tv-selskaber betaler milliarder af kroner for at sikre sig rettighederne til at vise kampe fra de største ligaer og dermed tiltrække flere seere.

/ritzau/