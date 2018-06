EU's hævntold mod USA træder i kraft - handelskrig eskalerer

EU's nye told på en række amerikanske varer som eksempelvis Levi's-jeans, bourbon og Harley Davidson-motorcykler er trådt i kraft klokken 00 natten til fredag.

Det fremgår af EU's officielle journaler.

De nye toldsatser vil skabe yderligere uro på aktiemarkederne, der allerede er rystede over eskalerende spændinger mellem USA og Kina.

Toldmyndigheder over hele Europa vil nu indføre toldsatserne, hvilket vil få priserne på amerikanske varer til at stige for EU's 500 millioner indbyggere.

Den nye told fra EU er en direkte gengældelsesaktion, efter at USA's præsident, Donald Trump, har indført told på europæisk stål og aluminium.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, sagde tidligere på ugen, at unionen er tvunget til at reagere på USA's "unilaterale og uberettigede beslutning".

Handelsstriden har udløst dybe panderynker på aktiemarkederne i hele verden, hvor eksperter ikke længere er bange for at tale om en åben handelskrig.

- Vi har en handelskrig, og det er en eskalerende handelskrig, siger cheføkonom ved den svenske storbank SEB Robert Bergqvist.

/ritzau/AFP