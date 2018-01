EU-top bliver ved med at tale om at briter kan blive i EU

Selv om briterne bliver ved med at sige, at de forlader EU, bliver EU ved med at tale om, at de godt kan blive, hvis de vil.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, siger onsdag igen i Europa-Parlamentet, at brexit har ingen vindere, og at han gerne vil have briterne til at blive.

Og skulle de ombestemme sig, efter at de har forladt EU, er de også velkomne til at søge ind igen, lyder det.

- Jeg føler fortsat, at den britiske exit er en katastrofe, siger Juncker.

- Det er et nederlag, som vi alle må leve med konsekvenserne af, siger han.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at briterne trods mere end 40 års medlemskab aldrig har følt sig helt hjemme i EU.

Og skylden for, at det er endt sådan, ligger på mange skuldre, lyder det fra Juncker.

- Vi smider ikke briterne ud. Vi ville gerne have dem til at blive. Og hvis de vil det, skal de have lov til det, siger han under klapsalver i Europa-Parlamentet.

Juncker siger, at selv hvis briterne har forladt EU i henhold til EU-traktatens artikel 50, så har de ifølge traktatens artikel 49 lov til at komme med igen.

- Det ville jeg være glad for at være med til at gøre muligt, siger han.

Theresa May har gentagne gange sagt, at det britiske folk har stemt for at forlade EU, og det bliver der ikke lavet om på.

Alligevel er debatten om at afholde endnu en folkeafstemning taget til.

Det er blandt andet sket, efter at den førende EU-modstander, Nigel Farage fra det britiske Ukip-parti, i sidste uge også begyndte at tale om en folkeafstemning nummer to.

Farage forventer, at flertallet for at forlade EU vil være endnu større anden gang i forhold til juni 2016, hvor 52 procent af vælgerne stemte for at forlade EU.

Det ville i givet fald lægge diskussionen om britisk medlemskab af EU død i en hel generation, mener Farage.

En talsmand for den franske præsident, Emmanuel Macron, siger onsdag, at Frankrig ville hilse det velkommen, hvis briterne skulle gå hen og ombestemme sig.

- Hvis Storbritannien skulle beslutte at ændre mening, så er det klart, at vi vil se venligt på det, siger talsmanden ifølge Reuters.

/ritzau/