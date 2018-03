EU-toppen prøver at undgå en handelskrig med USA

EU og USA kan ryge ud i en handelskrig, netop som de europæiske ledere torsdag og fredag er samlet til topmøde i Bruxelles.

Her er præsident Donald Trumps told på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium røget op på toppen af dagsordenen.

Den nye amerikanske told skal efter planen gælde fra klokken 5.01 fredag morgen dansk tid.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, har de seneste dage været i Washington i et forsøg på at overtale USA til at undtage EU fra tolden.

Malmström udsendte onsdag sidst på dagen en udtalelse sammen med den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross.

Her fremgik det, at diskussionen om handelsspørgsmål af fælles interesse fortsætter med henblik på "at identificere gensidigt acceptable resultater så hurtigt som muligt".

Lykkes det ikke at blive undtaget, er EU parat til at slå igen med told på en lang række amerikanske produkter lige fra motorcykler over peanut butter til juice og whisky.

Hvis det sker, har Trump truet med at lægge straftold på tyske biler i en yderligere optrapning.

Økonomiprofessor Gabriel Felbermayr, der er direktør ved det tyske Ifo-institut, mener, at krisen i værste fald kan smadre det internationale handelssystem.

- Toldsatserne er udtryk for en form for djævelsk plan, siger Felbermayr.

Han siger, at Trump ikke mener, at verdenshandelsorganisationen, WTO, tjener USA's interesser.

Og hvis den amerikanske præsidents mål er at svække det internationale handelssystem, så handler han på en måde meget klogt, mener Felbermayr.

Frygten i EU er, at Trump vil forsøge at splitte medlemslandene ved at tilbyde at undtage nogle af dem fra den amerikanske told. Men ikke alle.

- Det kan drive meget store kiler ind i den europæiske toldunions mekanik. Og det kan have meget alvorlige konsekvenser, siger Gabriel Felbermayr.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de andre EU-ledere skal på topmødet tage bestik af situationen og forsøge at sætte kursen videre frem.

EU-præsident Donald Tusk siger, at EU må forberede sig på alle scenarier.

- Som verdens største handelsblok vil EU's svar være ansvarligt og rimeligt, lyder det fra Tusk før topmødet.

