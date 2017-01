BRUXELLES: Danmark og fire andre Schengen-lande skal endnu engang have lov at forlænge deres grænsekontroller med tre måneder.

Det foreslår EU-Kommissionen onsdag i en anbefaling til de 28 EU-lande, der træffer den endelige beslutning.

Ved den seneste forlængelse af grænsekontrollen signalerede EU-Kommissionen ellers, at det formentlig ville være sidste gang, at der blev givet lov til det.

Sammen med Danmark er det Sverige, Norge, Tyskland og Østrig, der har indført midlertidig grænsekontrol i kølvandet på migrationskrisen.

EU’s migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, siger, at EU-Kommissionen er fast besluttet på at få afviklet de midlertidige grænsekontroller i Schengen-området "så hurtigt som muligt".

Men selv om meget er gjort for at styrke den ydre grænsekontrol, er der et stykke vej endnu, før situationen er normal, erkender EU-Kommissionen.

- Derfor anbefaler vi, at Rådet tillader medlemslandene at fortsætte deres begrænsede og midlertidige indre grænsekontrol i tre måneder mere - under strenge betingelser og kun som en sidste udvej, siger Avramopoulos.

EU-Kommissionen understreger, at enhver grænsekontrol skal være "målrettet og begrænset i omfang, hyppighed, placering og tid til det strengt nødvendige".

Danmark må ifølge forslaget fortsætte med at lave kontrol ved grænsen til Tyskland og i havne, hvor der anløber færger fra Tyskland.

Sverige må lave kontrol ved Øresundsbroen og i havne i den sydlige og vestlige del af landet.

Norge må foretage kontrol i havne, hvor der anløber færger fra Danmark, Tyskland og Sverige.

Tyskland må foretage kontrol ved grænsen til Østrig, mens Østrig må kontrollere ved grænserne til Ungarn og Slovenien.

Den nuværende grænsekontrol udløber 12. februar, men alle fem lande skal ifølge EU-Kommissionens forslag nu have lov at forlænge kontrollen frem til 12. maj.

Danmark indførte grænsekontrol 4. januar sidste år og har således haft midlertidig grænsekontrol i godt et år.

Schengen-reglerne tillader midlertidig grænsekontrol mellem medlemslandene i helt ekstraordinære situationer i op til to år.

/ritzau/