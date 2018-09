EU vil have flere møder om bytte af landområder på Balkan

Kosovo og Serbien arbejder på en opsigtsvækkende byttehandel som en del af en normalisering af forholdet mellem de to stridende lande.

Grænsen mellem landene skal rykkes, så flere serbere i Kosovo får Serbien som hjemland og omvendt. Men der er stadig et stykke vej, før en aftale bliver landet, lyder det fra EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

Fredag har hun i Bruxelles haft møder med de to landes ledere.

- Der er stadig svære elementer tilbage. Jeg vil indkalde til endnu et møde i Bruxelles for at bringe de to sider sammen og fortsætte med at arbejde på indholdet i aftalen, siger Federica Mogherini.

De to ledere, henholdsvis Serbiens præsident, Aleksander Vucic, og Kosovos præsident, Hashim Thaci, mødtes ikke i Bruxelles. De deltog i møder med Mogherini hver for sig.

De skal efter planen mødes i Kosovo i weekenden.

Efter fredagens møder med EU's udenrigschef virker det ikke til, at de to parter er kommet tættere på hinanden.

- Det er ved at blive sværere, fordi uenighederne bliver større, sagde Kosovos præsident, Hashim Thaci, efter møderne ifølge nyhedsbureauet AP.

Han uddybede ikke, hvilke uenigheder der var tale om.

Kosovo brød væk fra Serbien i 1999, hvilket ledte til en krig mellem Serbien og Nato-styrker. I 2008 erklærede Kosovo sig uafhængigt af Serbien.

Kosovos uafhængighed er blevet anerkendt af flere end 110 lande - Serbien og Rusland er ikke blandt disse.

Der er delte meninger om EU's involvering i at forhandle en aftale på plads mellem de to lande. Tyskland er eksempelvis stærkt imod den del af aftalen, der handler om at bytte landområder.

Frygten går på ny ustabilitet i regionen.

- Vi tror, at det kan rive gamle sår i befolkningen op, sagde den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, til et EU-udenrigsministermøde i Wien i sidste uge.

I den forbindelse udtrykte Østrigs udenrigsminister, Karin Kneissl, også bekymring over forslaget.

/ritzau/