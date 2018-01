EU27 klar til at forhandle overgangsperiode med briter

EU27-landene har mandag vedtaget et mandat til forhandlinger med Storbritannien om en overgangsordning, der skal løbe fra deres exit fra EU og frem til udgangen af 2020.

Det har de 27 lande, der fortsætter i EU, besluttet på et europaministermøde i Bruxelles.

EU27-landene giver således deres chefforhandler, Michel Barnier, mandat til at forhandle en overgangsordning, der varer i 21 måneder, på plads.

De tilbyder briterne en ordning, hvor de i en periode på knap to år stadig er med i EU's indre marked og toldunionen efter deres planlagte exit 29. marts næste år.

Hvor briterne skal følge alle EU's love, betale til EU's budget og rette sig efter EU-Domstolens afgørelser uden at have nogen indflydelse i EU.

- EU-retten bør gælde for og i Storbritannien, som om det var en medlemsstat, hedder det i EU27-landenes tilbud om en britisk overgangsordning.

Det var den britiske premierminister, Theresa May, der i september sidste år bad om en sådan ordning.

Hun opfordrede til en overgang på omkring to år for at forhindre en brat exit uden nogen aftale om et nyt forhold til EU.

Det er endt med et tilbud fra EU om 21 måneder. Det passer med udgangen på EU's nuværende langtidsbudget, som briterne selv har været med til at vedtage.

EU's tilbud til Storbritannien betyder, at britiske ministre ikke kommer til at deltage i møderne i EU's ministerråd under overgangen fra exit til fremtidens nye forhold.

De vil heller ikke have nogen EU-kommissær. Og de vil ikke have medlemmer af Europa-Parlamentet.

Under overgangen skal Storbritannien ikke desto mindre automatisk rette ind efter nye love, som de andre EU-lande vedtager i perioden.

- De vil fortsætte med at have alle de økonomiske fordele. Derfor må de også overholde alle reglerne, siger Michel Barnier efter mødet.

Han minder samtidig om, at forhandlingerne i første fase om betingelserne for den britiske udmeldelse ikke er færdige endnu.

I december besluttede EU27-lederne, at der er sket "tilstrækkelige fremskridt" i første fase. Derfor kunne man begynde at se fremad.

- Men forhandlingerne om udmeldelsen er ikke færdige, siger Barnier.

- Tilstrækkeligt fremskridt er ikke fuldt fremskridt, siger han.

Første fase handlede om penge. Det handlede om EU-borgernes rettigheder i Storbritannien. Og det handlede om fremtidens forhold ved den irske grænse.

Og her er der stadig mange spørgsmål, der skal afklares, når den overordnede enighed skal skrives ind i en juridisk holdbar aftale.

- Hvis ikke vi bliver enige om udmeldelsen, bliver der ingen overgangsordning, siger Michel Barnier.

En talsmand for Theresa May hilser mandatet til forhandlinger om en overgangsordning velkommen.

Men briterne har et andet syn end EU27 på flere af emnerne, siger talsmanden ifølge Reuters.

