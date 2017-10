EUC Nordvest skal med til DM

THISTED: Det er et hold dygtige elever på grundforløb to fra EUD og EUX Business, der netop har kvalificeret sig til DM i Skills Detail.

Sille Kristensen og Janni Søvsø stillede op i konkurrencen, med Marie Noermark som hjælper, da de regionale Skills-konkurrencer løb af stablen i Aalborg.

Her fik gruppen en andenplads, hvilket kvalificerer dem direkte til den nationale konkurrence.

Eleverne deltog med et koncept målrettet butikken "HL - en del af dit hjem" - det tidligere Botex.

Gruppens valg blev taget ud fra en betragtning om, at HL’s nuværende kundegruppe primært består af kvindelige kunder, og gruppen så et uforløst potentiale i forhold til at tiltrække flere mænd til butikken.

Gruppen har derfor udarbejdet et nyt koncept til butikkerne - en mandeafdeling, indrettet i et mere råt look og fyldt med lokale produkter på hylderne.

Konceptet blev bedømt i følgende discipliner: Visuel merchandising, personligt salg, markedsføring og godt købmandskab.

Pigerne skal sammen med det vindende hold fra Aalborg repræsentere region Nordjylland til DM i Skills i Herning til januar.

Det er langt fra første gang, at elever fra EUC Nordvest er med til Skills, men sidste år var første gang, at holdene skulle kvalificere sig til DM igennem regionale mesterskaber. Sidste år vandt gruppen fra EUC Nordvest den regionale konkurrence og fik efterfølgende en flot tredjeplads til DM.

Der er altså noget at leve op til for dette års kandidater.

- Vi forventer helt sikkert, at de klarer sig godt. De har et stærkt koncept, og de har fået mange gode tips af dommerne til, hvordan de kan styrke konceptet yderligere. Så der er masser at tage hul på, men vi er sikre på, at de nok skal løfte opgaven, siger Anne Mose, afdelingsleder EUD og EUX Business, EUC Nordvest.