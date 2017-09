EUC Nordvest til søs

THISTED: En festlig dag på og i havnen, som markering af, at nu er det nye skoleår godt i gang.

Dragebådessejlads tværs over havnebassinet i Thisted har i mange år - ingen kan rigtig huske hvor mange - været en tradition for elever og lærere på handelsgymnasiet og det tekniske gymnasium i Thisted. Og i år er tillige førsteårseleverne på EUC Nordvests tekniske erhvervsuddannelser inviteret med.

- Vi er jo en stor uddannelsesinstitution. Det giver sammenhold, at så mange af vores uddannelser som muligt er med. Så er det nemmere at sige hej til hinanden, næste gang man mødes, fortæller Mette Skydt Bjørndal, rektor for de gymnasiale uddannelser på EUC Nordvest.

Sammen med formentlig over 500 elever og lærere var hun fredag formiddag i gang med det omfattende program af konkurrencer. Ud over mange heat af dragebådssejlads tværs over havnebassinet blev der dystet i bl. a. "bordfodbold" med levende spillere, tegne-male-konkurrencer, flødebollespisning og forskellige samarbejdsøvelser.

Tømrerelærlige som Rødhætte

Og som traditionen byder, var mange af deltagerne behørigt klædt ud. Der var bl. a. julemænd, sombreroklædte mexicanere og tømrerlærlinge i klædeligt rødhættekostume.

En 2.g-klasse fra hhx optrådte som straffefanger:

- Det er ikke fordi, vi alle sammen er kriminelle. Men jeg arbejder hos Jem & Fix og kunne derfor få billige malerdragter - og spraymaling til at lave fangestriberne med, fortæller Jonas Lund fra klassen.