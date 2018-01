Europa hilste 2018 velkommen under skærpet sikkerhed

Millioner af europæere var i festhumør, da klokken slog tolv, og 2017 blev til 2018 i storbyer på hele kontinentet.

I London havde omkring 100.000 købt billet til at se fyrværkeriet fra kanten af Themsen, inden de brød ud i fællessang til tonerne af Auld Lang Syne.

Traditionen tro fik Big Bens klokke lov til at ringe det britiske nytår ind, selv om det berømte klokketårn ellers har været ude af drift i forbindelse med en stor renovering.

Selv om London har været ramt af fire islamistiske angreb i det forgangne år, oplyser Scotland Yard, at der denne nytårsaften var færre politistyrker i gaden end sidste år.

- Der er ingen specifik trussel mod denne begivenhed, siger Nick Aldsworth, talsmand for Scotland Yard.

En time tidligere fejrede hundredtusindvis af mennesker det nye år i Paris' ikoniske gade Champs Elysee, hvor de kunne se fyrværkeriet over Triumfbuen.

Knap 2000 sikkerhedsstyrker var på gaden i den franske hovedstad for at beskytte de store folkemængder mod eventuelle angreb. De franske myndigheder er stadig i forhøjet beredskab efter en række angreb flere steder i landet.

I alt var 140.000 styrker mobiliseret i hele Frankrig nytårsaften.

Den festglade franskmand Stephane, der kun ønsker at oplyse sit fornavn, mener dog, at truslen fra jihadister er drevet over.

- Livet går videre, og de (jihadisterne, red.) er på tilbagetog, siger han.

I Berlin havde myndighederne også taget sine forbehold under festlighederne.

Her var der etableret særlige telte ved Brandburger Tor, hvor ofre for eventuelle seksuelle overgreb kunne få hjælp. Initiativet var iværksat, efter at flere hundrede kvinder blev udsat for overgreb for to år siden i den tyske storby Køln.

I netop Køln var omkring 1400 betjente på gaden for at forhindre en gentagelse.

Samtidig havde myndighederne forbedret belysningen i gaderne og installeret mere kameraovervågning.

/ritzau/AFP