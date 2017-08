Europa hylder hæsblæsende EM-finale: Sikke en fest

FODBOLD: 90 hæsblæsende minutter med seks mål og et væld af målchancer.

EM i kvindefodbold fik med Hollands 4-2-sejr over Danmark en flot afslutning, som den hollandske avis De Volkskrant kalder en "reklamefilm for kvindefodbold".

Og de er ikke blot i de to finalelande, den underholdende slutkamp har vakt begejstring.

- Landene havde aldrig været i en finale før. Men sikke en fest, de bød på. Fuld gas allerede fra første spark, åbne vidder og målchancer i overflod, skriver svenske Aftonbladet.

Avisen konkluderer, at EM trods nederlaget har været en kæmpesucces for "nederlagstippede" Danmark.

I den engelske avis The Guardian klapper skribenten også i hænderne over det rabalder af en kamp, de to hold gav publikum i Enschede søndag aften.

- Det bedste blev gemt til sidst i Holland, da Euro17’s mest spændende kamp gav kvindefodbold en reklame uden sidestykke og gjorde Holland til en fortjent, men overraskende mester.

- Vivianne Miedema scorede to gange for "Oranje", men hendes fremragende præstation var kun én af mange på en åndeløst spændende aften, hvor Danmark gav en mesterlig opvisning i at tabe hæderligt, skriver avisen.

I Tyskland kalder Die Welt den hollandske triumf foran eget publikum for et sommereventyr.

- I en spændende finale besejrede værtsnationen Tysklands skræk, Danmark, med 4-2 og fik heksekedlen i Enschede til at ryste.

- Det danske mandskab, der sensationelt besejrede Tyskland med 2-1 i kvartfinalen, gik trods en stærk indsats glip af dets første EM-triumf, lyder det.

Det danske hold rejser mandag formiddag tilbage til Danmark og kan se frem til hyldest i både Viborg og København.

/ritzau/