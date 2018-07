Europa-Parlamentet afviser omstridt copyright-lov

Med 318 stemmer imod og 278 stemmer for afviser Europa-Parlamentet torsdag en omstridt copyright-lov.

EU-Parlamentets retsudvalg ønskede ellers med et nyt ophavsretsdirektiv at sætte kampen ind for kunstneres rettigheder på internettet.

Men især lovens artikel 13 har mødt massiv modstand.

Af artikel 13 fremgår det, at platforme som YouTube skal være ansvarlige for at sikre, at indhold delt af brugere ikke bryder mod copyright-regler.

Bliver alt fra copyright-beskyttet musik, videoer og billeder delt på lignende kommercielle platforme, skal indholdet fjernes.

Ellers skal kunstnere kompenseres økonomisk.

Kritikere af loven frygtede, at det ville føre til en begrænsning af ytringsfriheden og ødelægge det frie internet. Heriblandt World Wide Webs opfinder, britiske Tim Bernes-Lee.

Monique Goyens, der er direktør for den europæiske forbrugerorganisation, BEUC, kalder det en vigtig sejr for at forhindre systematisk filtrering af internetindhold.

- Lovgivningsdebatten skal omgående gå i en anden retning. Internettet skal forblive et sted, hvor forbrugerne frit kan dele egne kreationer, meninger og ideer, siger hun.

Men ifølge Kodas direktør, Anders Lassen, havde ophavsretsdirektivet fortjent at blive stemt igennem.

Koda sikrer musikskaberes rettigheder og betaling, når deres værker bliver brugt offentligt.

- Den kan gøre op med flere års skævvridning af musikmarkedet, og der er i den grad brug for en lovgivning, der gør op med techgiganternes urimelige free-ride, siger han.

Parlamentets ordfører på sagen, den tyske konservative Axel Voss, er skuffet over dagens resultat, men lover et nyt udspil i september.

- Vi vender tilbage til sagen i september, hvor den vil blive taget op til fornyet overvejelse og blive genstand for bestræbelser på at komme folks bekymringer i møde samtidig med, at de nuværende regler for ophavsret kommer på omgangshøjde med de moderne digitale omgivelser, siger han.

At loven afvises i parlamentet betyder en stor sejr for internetaktivister verden over, der i flere uger har ført kampagne mod den omstridte lov.

Det har medlemmer af parlamentet mærket på tæt hold, som dagligt har modtaget flere tusinder mails fra internetaktivister samt bekymrede borgere.

/ritzau/