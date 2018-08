Europa sveder under hedebølgen

Den stegende varme i Sydeuropa nærmer sig rekordtemperaturer. Mange steder viser termometeret over 40 grader.



Hedebølgen, der skyldes varme vinde fra Afrika, ventes at toppe lørdag i Spanien og Portugal.



I byen Setubal uden for den portugisiske hovedstad, Lissabon, er der varslet op til 46 graders varme i løbet af lørdagen.



Forud for weekenden havde meteorologerne spået, at Portugal måske ville slå den hidtidige europæiske varmerekord fra 1977, da der blev målt 48 grader i den græske hovedstad, Athen.



Den højeste temperatur, der nogensinde er målt i Portugal, er 47,3 grader. Det var i 2003.



Fredag blev der rundt om i Portugal registreret regionale varmerekorder på 16 vejrstationer.



I Alcácer do Sal, der ligger tæt på Setubal, var temperaturen helt oppe på 45,9 grader fredag.



Myndighederne i Lissabon har lukket flere legepladser og opfordret folk til at begrænse picnics og andre udendørs aktiviteter.



Det usædvanligt varme og tørre vejr har også forårsaget flere naturbrande. I den sydlige Algarve-region er næsten 700 brandfolk og ti fly sat ind for at forsøge at slukke den største af brandene.



Også i det sydlige Spanien ventes blandt andet turistbyen Cordoba at opleve 45 graders varme lørdag.



Varmen har allerede kostet tre liv i Spanien i denne uge.



Men det er ikke kun i det sydligste Europa, at vejrsituationen er usædvanlig.



I Holland måtte politiet lukke dele af motorvejsnettet, fordi varmen havde fået asfalten til at smelte.



I Østrigs hovedstad, Wien, har de politihunde, som skal være på vagt i forbindelse med en beachvolleyturnering, fået sko på poterne.



Godt nok er temperaturen ikke højere end 34 grader i Wien, men hundene går på fortove, sand og andre overflader, der hurtigt bliver mere end 50 grader varme.



I Frankrig har myndighederne lukket fire atomkraftværker på grund af hedebølgen.



Det franske elselskab EDF siger, at det er for at undgå at sende temperaturen alt for højt op i de floder, hvorfra atomkraftværker henter vand til at afkøle reaktorerne og derefter sender det tilbage.



/ritzau/