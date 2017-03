SCHLESWIG-HOLSTEIN: Den tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har intet ønske om at være generalkonsul i Flensborg.

Det skriver DR og JydskeVestkysten.

Eva Kjer Hansen kommer med udmeldingen for at stoppe spekulationer om, at hun bliver den næste, der bliver tilbudt posten.

- Jeg er ikke interesseret i posten.

- Mine vælgere kan trygt stole på, at jeg er på stemmesedlen næste gang, der er valg, siger Eva Kjer Hansen, der er valgt i Kolding-området, til JydskeVestkysten.

Eva Kjer Hansens navn har været nævnt i flere medier som den sandsynlige efterfølger til generalkonsul Henrik Becker-Christensen, efter at Bertel Haarder (V) takkede nej til at overtage posten i Flensborg.

Det skete efter massive protester i Flensborg over udnævnelsen af en ny generalkonsul. Protesterne kom, da Henrik Becker-Christensen er vellidt af befolkningen.

Spekulationerne blev yderligere forstærket, da udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i et svar til Folketinget i denne uge beskrev den profil, en mulig kandidat til posten skal have.

Her blev kvaliteter som en lang politisk erfaring og forståelse for grænseregionen og internationalt samarbejde fremhævet.

Eva Kjer Hansen kritiserer i JydskeVestkysten pressen for at sætte hende i spil til en post, som hun aldrig er blevet tilbudt:

- Det er jo medierne, der er gået i selvsving, og derfor er jeg nødt til at melde ud, at jeg ikke er interesseret i posten, siger hun.

Eva Kjer Hansen har ellers tidligere antydet, at posten kunne være noget for hende.

Til DR udtalte hun i januar:

- Det ligger jo lige for i forhold i til min profil. Og med den erfaring, jeg har, sagde hun.

Den tidligere minister har blandt andet erfaring som formand for femmandsudvalget. Det er det udvalg, som varetager relationen til det danske mindretal syd for grænsen.

Hun har også siddet i EU-Parlamentet og har gode tyske sprogkundskaber.

/ritzau/