Onsdag meddeler Viborg, at kontrakten med Andreas Bruhn er blevet ophævet efter en gensidig aftale med spilleren.

Han kom i overskud, efter at Viborg på sidstedagen af transfervinduet tirsdag blandt andre sikrede sig offensivspilleren Alexander Jakobsen. Det siger Viborgs administrerende direktør, Morten Jensen.

- Der er regler for, hvor mange spillere vi må registrere til brug i Alka Superligaen, og på den baggrund er Andreas blevet tilovers i det øgede konkurrencemiljø, vi har fået efter tilgangen af nye spillere her i transfervinduet.

- Det havde vi selvfølgelig en god snak med Andreas om, og vi er blevet enige om at stoppe samarbejdet, så han kan søge spilletid et andet sted, siger Morten Jensen.

Andreas Bruhn nåede at spille 13 ligakampe og to pokalkampe siden skiftet fra AaB i sommer. Han ærgrer sig over, at det ikke blev til mere.

- Jeg har været glad for at være i Viborg, hvor jeg havde det rigtig godt med mine holdkammerater og fik spilleglæden tilbage.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke gik som håbet, og det ender nu, men sådan er fodboldverdenen desværre også, siger Andreas Bruhn.

/ritzau/