Få blærerøvens råd til at købe vintageure

København. Han er kendt for at gå med et ur på hvert håndled. Det var først en gimmick, men nu er det blevet et varemærke for blærerøven Mads Christensen.



- Jeg gør det hver eneste dag, og det er sjovt, hvor mange der bemærker det, og det er en god icebreaker, siger Mads Christensen om sit ur-stunt.

Hans interesse og passion for ure og særligt klassiske vintageure opstod i midten af 90'erne, da han skrev om ure i Euroman. Han tog på urmesser i Europa og var en del af en tidlig bølge af urinteresserede i Danmark.

- Jeg har ikke økonomi til at samle, men fordi jeg har været heldig at komme med på vognen tidligt, er jeg kommet nemt til en hel del. Jeg har kunnet starte lavt og sælge gunstigt og på den måde 'trade up', og det har været skægt, siger Mads Christensen.

Hvis man selv ønsker at komme med på den vogn, så har Mads Christensen en række råd til at komme i gang.

- Det skal ikke være revisoren, der driver værket, det skal være glæden ved at have et ur, der driver værket, og hvis der så viser sig at være en lille forretning i det, så skal man bare være glad.

Der er ingen garantier for økonomisk succes, når man køber ure, hverken når det er vintage eller nye ure, men Mads Christensen har et fif.

- Køber man et splinternyt ur, så er der jo en umiddelbar straksafskrivning. Så skal man ind på markedet, så skal man jo købe et brugt ur, hvor den første ejer allerede har taget den første afskrivning. Derefter skal man have lidt tålmodighed, lyder rådet fra Mads Christensen.

Der er nogle mærker og modeller, som historisk holder prisen bedre end andre. Så hvis man skal pege på et sikkert kort, lyder rådet:

- Det stensikre valg er et stålsportsur fra Rolex. Det er værdistabilt, siger Mads Christensen og fortsætter:

- Man skal finde et ur, man har råd til, og så skal man betale lidt mere, end man har råd til. Så får man det, man rigtig gerne vil have, og man kan gå og nyde det, og så kan man måske glæde sig over, at det bliver omkostningsneutralt, for det er nok en illusion, at man tjener rigtig mange penge på det. Pas på det, nyd det, og nogle år efter er det lidt mere værd.

For Mads Christensen er det også vigtigt, at man bruger sit ur, og ikke lader det samle støv.

- Et ur, der ligger i en skuffe, er en tragisk historie, jeg ville synes, det var frygteligt, hvis jeg skulle lægge mine ure i en skuffe, fordi jeg blev bange for at bruge dem.

Selv er Mads Christensen holdt op med at skifte sine ure ud fra tid til anden.

- Jeg har haft rigtig mange spændende ure, men jeg har nu fundet min ro, med to ure jeg har haft i henholdsvis 20 og 30 år. Og det er dem jeg går med, og jeg har ikke andre. Det er begge nogle gamle primitive Rolex sportsure - Submariner fra 60'erne. Det man kalder working class hero-ure, siger han.

Det ene af urene købte Mads Christensen for 7000 kroner for 30 år siden, nu vurderer han, at han kan sælge det for 50.000 kroner. Men det kommer ikke til at ske. Han har to sønner, som hver skal arve et ur af deres far.



Fakta: Når du køber vintageure

- Brug uret og glæd dig over det, men pas på det, hvis det skal holde eller øge sin værdi.

- Tjek, om der er uoriginale dele i uret. Det mindsker værdien.

- Ekstra tilbehør øger værdien. Det kan være original kasse, garantibevis, original regning og eventuelle stickers.

- Køb kendte modeller med en lang tidslinje og historik. Limited-udgaver kan også blive en god investering.

Kilde: Per Henriksen, vintageurforretningen Franz Jaeger & Me i København.

/ritzau/FOKUS