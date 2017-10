Få bliver skræmt af ulven

HELE LANDET: Hovedparten af danskerne er både trygge ved og finder det acceptabelt, at der nu igen lever ulve i landet.

Siden Danmarks første ulvefamilie blev en kendsgerning for nogle måneder siden, har ulvehadere og -elskere ellers skændtes blodigt på de sociale medier.

Men 68 procent af danskerne er trygge eller meget trygge ved ulvens tilstedeværelse, mens 19 procent er utrygge - heraf syv procent meget utrygge - ved de nye tilflyttere.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening blandt 1732 repræsentativt udvalgte vælgere.

- Af og til bliver tonen meget skinger mellem yderfløjene blandt ulvehadere og -elskere. Men heldigvis er der mere ro på i den brede befolkning.

- Det kan forhåbentlig give en debat baseret lidt mere på fakta, end det man nogle gange hører, siger biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening og medlem af Ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet.

Bekymringen er størst hos ældre mennesker og mere udtalt i blå blok end i rød.

Ikke overraskende skaber den nye ulvefamilie med dens seks unger mest bekymring i de regioner, hvor ulvene er eller kan dukke op.

- Det er meget forståeligt, når ulven har været væk i 200 år, at den vækker uro i sit nabolag. Derfor er der også brug for, at man hurtigt hjælper fåreavlere med effektivt at forebygge angreb på husdyr. Samtidig skal man sikre en konstant tæt dialog med de borgere, der bor i områderne, siger Bo Håkansson.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har netop bedt Vildtforvaltningsrådet om at drøfte reguleringen af ulve, og om opdagelsen af ulveungerne giver anledning til nye tiltag, som dog skal blåstemples af EU, da ulven er fredet.

- I øjeblikket er der ikke meget, vi kan gøre. Men vokser ulvebestanden i Danmark, har vi så de rette redskaber, og skal den stadigt nyde særlig beskyttelse og være totalt fredet, eller skal der kunne ske en større regulering af den end nu, siger ministeren.

Som det er i dag, kan der kun søges om tilladelse til at skyde "problemulve", som vedvarende går for tæt på mennesker og husdyr.

/ritzau/