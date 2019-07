Få børnene tilbage i rutinerne i den sidste ferieuge

KØBENHAVN: Lange, lune aftener og sløve, stille morgener. Når familien holder ferie gør vækkeuret ofte det samme, og der bliver mere eller mindre bevidst vendt op og ned på døgnrytmen.

Særligt for familiens yngste medlemmer, som har brug for en stabil døgnrytme, kan det være et skift, der sætter spor.

Det kræver nemlig en del at vænne sig tilbage til de gamle rutiner igen, når hverdagen igen banker på. Det fortæller Helen Lyng Hansen, som er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske og driver netsundhedsplejerske.dk.

- Børn tåler ikke ret godt, at man ændrer rytme, siger Helen Lyng Hansen.

Kræver tre ugers ferie

Det kræver derfor mere tid end en forlænget weekend, hvis man vil rykke lidt på døgnrytmen, så børnene også går senere i seng og står senere op.

- Man skal helst op på tre uger sammenhængende ferie, før man kan begynde at være fleksibel med sengetiderne, forklarer Helen Lyng Hansen.

- Der skal ofte bruges cirka fem dage på at komme tilbage i den gamle rytme. Så hvis man kun holder en uges ferie, er der ikke tid til, at man hjælper barnet tilbage ind i hverdagsrytmen, tilføjer hun.

Når man vil flytte barnets døgnrytme tilbage, er det vigtigt at tænke i, at rytmen afhænger af tidspunktet, hvor barnet står op.

- Så når man i slutningen af sin ferie gerne vil tilbage i en hverdagsrytme igen, vil det være rigtig godt at starte morgenen til den tid, som barnet skal vækkes i hverdagene - og så indrette spisetider, aktiviteter og tidspunktet for middagslur efter dette, lyder rådet fra Helen Lyng Hansen.

FAKTA: Husk de gode rutiner - også i ferien - Tag de gode rutiner fra hverdagen med, når I går på ferie. Hold fast i den daglige rækkefølge af eksempelvis tandbørstning, godnathistorie og knus. - Genkendelighed skaber tryghed for barnet og gør det let af afkode, at det nærmer sig sovetid. - Sæt fem dage af til at komme tilbage til barnets sædvanlige døgnrytme, hvis den er blevet rykket i ferien. - Forsøg at holde barnets vågnetid inden for en halv time af, hvad det plejer. Kilder: børneneuropsykolog Helle Kjærsgaard, netsundhedsplejerske Helen Lyng Hansen. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Rolige ritualer

Både under ferien, og når man vil vænne dem tilbage til den gamle rytme, skal gøre brug af helt faste ritualer fra dagligdagens putteritualer, fortæller Helle Kjærsgaard, som er børneneuropsykolog og forfatter til en række bøger om børn.

Når man gør de samme små ting, hjælper det nemlig barnet til at få ro.

- Gode vaner består af grundigt indlærte rutiner. Det er de velkendte putteritualer med fast rækkefølge af eksempelvis bad, børste tænder, nattøj, godnathistorie og knus.

- Det er ofte en god overgang til søvnen, fortæller Helle Kjærsgaard.

De fleste børn kan godt klare, at rutinerne skrider en enkelt dag i weekenden. Men man gør det lettere for barnet, hvis det kun sker en enkelt gang og ikke både lørdag og søndag, siger Helle Kjærsgaard.

- Man skal huske, at den gode søvn hænger sammen med, hvornår man står op - så fasthold tidspunktet, hvor barnet står op, plus/minus cirka 30 minutter, siger hun.

/ritzau fokus/