Få butikker straffes for salg af tobak til mindreårige

DANMARK: Det er let for unge at købe cigaretter i supermarkeder, købmænd og kiosker, selv om man man ifølge loven skal være 18 år for at købe tobak.

Det seneste halve år har Politiken foretaget stikprøver. Her har unge på 15-17 år besøgt 221 butikker i hele landet, og 132 steder kunne de købe tobak.

Det betyder, at loven i stikprøverne blev brudt i 60 procent af tilfældene.

Alligevel er der ind til midten af september i år kun givet to bøder for overtrædelse af forbuddet mod at sælge til unge. Det skriver Politiken, der har fået aktindsigt i tallene fra Rigsadvokaten.

Den ene bøde er givet på Bornholm, mens den anden er givet i Østjylland.

I Danmark skal politiet håndhæve salgsforbuddet til mindreårige, men de reagerer kun på konkrete anmeldelser, forklarer kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, Anders Frandsen.

Ifølge avisen ønsker Radikale, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet en bred politisk drøftelse af, hvad der skal ske. Det er dog småt med konkrete idéer til at løse problemet.

I andre lande er det kommunerne, der har ansvaret for at håndhæve forbuddet. Sådan er det eksempelvis i Norge, Sverige og England.

I Tyskland står delstaterne for at håndhæve, mens der er et afhængigt agentur i Holland, og sundhedsmyndighederne står for det i Irland.

Straffen for at sælge tobak til mindreårige er også skrappere i andre lande. I Holland var der sidste år 4000 kontroller, og der blev uddelt 176 bøder. Desuden mistede 11 butikker deres licens.

/ritzau/