Få gløder var nok til at starte markbrand

ULSTED: Der skulle blot nogle få gløder til, før Nordjyllands Beredskab fredag eftermiddag måtte rykke ud til endnu en markbrand.

Denne gang var det ved Langtvedvej ved Ulsted nordvest for Hals, og den fik flere til at ringe 112, oplyser Nordjyllands Politi.

- Under høstarbejde var en mejetærsker begyndt at brænde. Egentlig var der ikke megen ildløs i mejetærskeren, men det lykkedes altså gløder fra dén brand at antænde marken, fortalte indsatslederen fra beredskabet, Bent Pedersen, ved 17.15-tiden.

Ilden løb stærkt mod et bredt læhegn, og landmændene var selv begyndt at bekæmpe ilden ved at harve jorden og dermed afgrænse den.

- Vi fik god hjælp af deres maskiner til at få ilden inddæmmet. Nu har vi fået slukket marken og koncentrerer os om mejetærskeren, fortalte Bent Pedersen.