Få juleindbrud i Nordjylland - indtil videre

NORDJYLLAND/HELE LANDET: Ni indbrud fra 20. til 23. december. Det er foreløbig status over juleindbruddene i Nordjylland i år.

Dermed er det kun Bornholm, der har haft færre indbrud end Nordjylland.

Der har ellers været en regulær indbrudsbølge de seneste måneder i især Vendsyssel, men kurven så ud til at være knækket efter fire anholdelser i midten af december. Og noget tyder på, at indbrudsbølgen i det nordjyske kan være overstået.

Vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi, opfordrer dog helt generelt borgere til at gøre en indsats for at forebygge juleindbrud. Det er nemlig især fra 24. december og i dagene efter jul, at indbrudstyvene har travlt.

- Man skal være særligt opmærksom på indbrudstyve hen over julen. Hvis man ikke er hjemme, så er det en god ide at sørge for, at få det til at ligne, at der er nogen hjemme, siger vagtchefen.

Samme antal på landsplan

Over hele landet har politiet fra 20. december til juleaftens morgen modtaget 335 anmeldelser om indbrud. Dermed holder antallet af indbrud sig på landsplan foreløbig på samme lave niveau som sidste år.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Årene er ikke direkte sammenlignelige, da helligdagen jo falder forskelligt. Men det ser ud til, at vi ligger på samme niveau, som det vi så sidste år, udtaler vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

Der er dog stor forskel på, hvor travlt tyveknægtene indtil videre har haft rundt omkring i landet.

Bornholm har som den eneste politikreds foreløbig ikke haft en eneste anmeldelse om indbrud. I den kedelige ende kan Nordsjælland fortælle om 53 anmeldelser og Midt- og Vestsjælland om 51.

Men det samlede antal anmeldelser ligger altså foreløbig på samme niveau som sidste år, hvor antallet af juleindbrud faldt markant og var det laveste i flere år.

Man skal dog passe på med at glæde sig for tidligt. Erfaringen viser, at mange juleindbrud først bliver anmeldt efter juledagene, når folk kommer hjem og opdager, at de har haft ubudne gæster.

Juleindbrud er faldet

Men generelt er antallet af indbrud faldet betydeligt i de senere år.

I de første tre kvartaler af 2017 fik politiet 38.257 anmeldelser om indbrud mod 43.165 anmeldelser i samme periode året før, hvor der i forvejen var det laveste antal anmeldelser siden 2007.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er et generelt faldende kriminalitetsniveau en del af forklaringen bag det lavere antal af indbrud.

Samtidig er danskerne ved hjælp af initiativet Nabohjælp blevet bedre til at holde øje med deres boligområde.

Desuden peger interesseorganisationen Sikkerhedsbranchen på, at der er en stigende interesse for at sikre sin bolig med avancerede låse, døre, vinduer og alarmsystemer.