Få kender ordningen: Køb fleksbolig frem for sommerhus

Dagslyset svinder ind, og det samme gør plusgraderne på termometeret.

Så drømmer du allerede om næste års sommer med græs under fødderne og grill på terrassen, er det måske nu, du skal overveje en fleksbolig.

Der er nemlig mange penge at spare ved at købe en helårsbolig frem for et sommerhus, hvis det sker som et led i fleksboligordningen.

- En fleksbolig har ikke bopælspligt. Så man kan sagtens beholde sin lejlighed i byen og samtidig have et hus på landet til weekenderne, siger kommunikationschef Thomas Hovgaard fra Nybolig.

- Men bemærkelsesværdigt få kender ordningen, vurderer han.

Billigere end sommerhus

Ifølge Boligsiden.dk er fleksboliger mellem 45 og 60 procent billigere end traditionelle sommerhuse.

Det giver et potentielt stort købersegment, vurderer professor John Andersen fra Plan, By og Proces ved Roskilde Universitet.

- Det traditionelle sommerhusmarked er blevet væsentligt dyrere, og det samme er husene i storbyerne.

- Flere kan simpelthen være med, når det kommer til køb af fleksboliger, siger John Andersen.

Han peger dels på seniorsegmentet, som vil prøve livet på landet af, inden de gør alvor af overvejelserne om at flytte permanent.

Surferspot og øhav

Men det kan også være folk eller familier, som søger en fritidsbolig med særlige kvaliteter.

I Thy er man for eksempel tæt på det danske surferspot ved Klitmøller.

I det fynske opland har man nærmest øhavet i baghaven, uanset hvor boligen ligger.

Og så er der et alternativ for aarhusianerne på Djursland og på Lolland og Falster for københavnerne.

- Der er en dark horse i Femern-forbindelsen. Og så bliver Lolland endnu mere attraktiv med en beliggenhed så tæt på Berlin, siger John Andersen.

Værd at vide om fleksboliger - I nogle boligannoncer står det specifikt, at boligen kan anvendes som fleksbolig. - Du kan også høre den lokale ejendomsmægler, hvad mulighederne for fleksboliger er i den pågældende kommune eller by, du er interesseret i. - Nogle steder er det muligt at gå flere sammen om en fleksbolig. - Bliver du vild med fleksboligen, er det muligt at konvertere den til en helårsbolig. Kilder: Videncentret Bolius, flexbolig.nu. /ritzau fokus/ VIS MERE

Kan være svært at sælge

Det er individuelt fra kommune til kommune, hvorvidt ordningen tilbydes og i hvilken form.

Blandt dem, der tilbyder ordningen, er Guldborgsund, Vordingborg og Lolland Kommune.

Men ser man ikke købet som et livsprojekt, er der endnu en overvejelse at gøre, pointerer Thomas Hovgaard.

- Er huset blevet en del af fleksboligordningen, kan det være, fordi der er affolket i området, og at huset er svært at sælge.

- Når det er det, er det sikkert heller ikke lige nemt at komme af med igen, siger han.

Opgradering påkrævet

Typisk opfylder fleksboligerne heller ikke den klassiske forestilling om, hvordan et sommerhus skal se ud.

- Hvis det ligger i de mere affolkede områder, kan der måske godt være et vist efterslæb på istandsættelsesniveauet.

- Fleksboligerne omfatter ofte ældre boliger, nedlagte landbrug eller byhuse, som kræver, at man putter penge i og opgraderer, siger Thomas Hovgaard.

/ritzau fokus/