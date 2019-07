Få kender reglerne: Det har du ret til ved forsinkelse

FLYREJSER: Du er klar til take-off, men det er dit fly ikke.

Tiden tikker, en halv times forsinkelse bliver til en hel, så to og til sidst bliver flyet aflyst.

Allerede fra to timers forsinkelse har du rettigheder. Men det ved mange passagerer ikke ifølge en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk - og flyselskaberne står ikke i kø for at gøre dig klogere.

I undersøgelsen svarer blot fire procent, at de - selv om de havde oplevet forsinkelser på over to timer eller deciderede aflysninger - ikke fik udleveret et skriftligt dokumentet med deres rettigheder på, som ellers er et krav.

- Vi ser situationer, hvor det er så besværligt og uigennemskueligt, at passagererne opgiver at få betalt forplejning, kompensation eller refusion, som de ellers har krav på, siger Vibeke Myrtue Jensen, der er miljø- og transportpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk.

Kontakt flyselskabet

Også hos AirHelp.dk oplever man samarbejdsvanskelige selskaber, som ikke velvilligt yder det, forbrugerne har krav på.

- Nogle selskaber starter altid med et nej, ligegyldigt hvad du gør krav på. Så når man kender sine rettigheder, er det meget nemmere at handle på dem, siger juridisk chef Christian Nielsen.

Er dit fly mere end to timer forsinket, skal du kontakte selskabet - enten gennem personalet ved gaten eller telefonisk.

Hvis ikke de kan ombooke billetten med afrejse inden for rimelig tid - typisk samme dag - kan du i stedet kontakte et andet selskab, som har plads.

- Det flyselskab, som har aflyst rejsen og ikke kan ombooke billetten, skal refundere ens udgifter i lufthavnen og den nye billet, forklarer Christian Nielsen.

Prisen er underordnet, men det skal være på samme klasse. Du kan altså ikke købe en businessbillet, hvis den oprindelige var economy.

- Det letteste er at blive ombooket med samme selskab, så man ikke bruger penge hos et andet selskab, selv om man har krav på at få dem igen, råder Christian Nielsen.

Flere måder at klage på

Du har også ret til forplejning efter to timers forsinkelse.

Hvis ikke du får det, du har krav på, er der flere veje at gå.

- Man skal altid i første omgang henvende sig til flyselskabet. Får man afslag, og er ens afgang fra Danmark, anbefaler vi, at man henvender sig til Trafikstyrelsen, som er den officielle og gratis klagevej herhjemme, siger Vibeke Myrtue Jensen.

- Hvis det derimod drejer sig om afgange fra et EU-medlemsland, kan man henvende sig til pågældende lands myndigheder. Men vi anbefaler, at man kontakter Forbruger Europa, som kan hjælpe, siger hun og tilføjer, at der ellers findes klagefirmaer.

De tager typisk mellem 25 til 50 procent af kompensationen i betaling.

Få styr på dit fly * Der er mange faktorer, som afgør, hvad man er berettiget til. Blandt andet om de lande, man rejser fra og til, er medlem af EU, og om flyselskabet er europæisk. * Desuden har afstanden fra startdestinationen til slutdestinationen samt forsinkelsens varighed betydning for, om man får betalt forplejning og eventuel overnatning samt kompensation eller refusion. * Flyselskabet kan undgå erstatningsansvar, hvis forsinkelsen skyldes det, der kaldes ekstraordinære omstændigheder som lægelige nødsituationer eller visse vejrsituationer. Kilde: AirHelp.dk. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/