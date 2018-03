Få mere ud af dine penge

PENGE: De fleste kan få mere ud af deres penge, hvis de bruger lidt tid på at gennemgå budgettet og tage de langsigtede briller på.

For der ligger både store og små beløb gemt, hvis man ved, hvor man skal kigge.

Ifølge økonomisk rådgiver i Uvildige.dk Brian Stjernholm er det, han kalder frie penge, et godt sted at sætte ind. Altså opsparing, som ikke har noget defineret formål.

- Man skal passe på ikke at binde sig for hver eneste krone, man tjener. Man skal sørge for, at der altid er noget luft, siger han.

Det gør, at man har råd til de uforudsete udgifter, som kommer, uden at man skal trække på en dyr kassekredit eller tage et mindre lån, når vaskemaskinen eller bilen går i stykker.

Langsigtet opsparing

Man skal også kigge på en langsigtet opsparing. Det kan sagtens bare være et mindre beløb af ens nettoindkomst, som skal stå og hjælpe med at bygge en formue op.

- Man kan sætte et beløb til side hver måned, til det får en vis volumen. Så kan man investere det beløb i værdipapirer. Og hvis man starter tidligt, så kan den her "renters rente"-effekt træde til og virkelig give noget, siger Brian Stjernholm.

Man skal også kigge på sin tid og proportionerne på det, man forsøger at spare penge på, siger forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann Erichsen.

- Mange bruger tid på at jagte tilbud og køre rundt til forskellige supermarkeder, men måske skal man gøre det nemmere for sig selv og bestille varer på nettet og dermed få tid og overskud til at se på sin pension, forsikring og bank, siger Ann Lehman Erichsen og fortsætter:

Den tid er mange penge værd

- Den formiddag, man bruger på at forhandle et billån, et boliglån eller sin forsikringsaftale bedre, den tid er mange penge værd.

Det kan måske virke uoverskueligt at gennemgå hele sin økonomi fra A til Z, men hvis man tager det i bidder, så bliver det ofte mere spiseligt.

- En uge kigger du på din pension og sætter dig godt ind i det, en anden uge kigger du på dine teleabonnementer og en tredje uge på dine forsikringer og så videre, siger Ann Lehmann Erichsen.

