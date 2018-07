Få sårede: Massiv tørke og vandmangel får iranere på gaden

Iranske sikkerhedsstyrker skød søndag mod iranske demonstranter, der var gået på gaden for at vise deres utilfredshed med manglede vand i det sydlige Iran.

Det førte til vold og mindst 11 sårede - heraf flest politibetjente.

Demonstrationen fandt sted omkring Khorramshahr, en by der ligger omkring 650 kilometer sydvest fra den iranske hovedstad, Teheran.

De begyndte fredeligt med råb på både arabisk og farsi.

Men sent lørdag lokal tid og tidligt søndag morgen, udviklede demonstrationen sig til en konfrontation med stenkast fra demonstranter og skud fra politiet side.

Det er ikke klart, hvad der fik det til at ende voldeligt, men en talsmand for den iranske indenrigsminister, Abdolreza Rahmani Fazli, siger søndag til journalister, at der ikke har været rapporteret dødsfald.

Én civil skal være såret og ti politimænd, skriver det officielle iranske nyhedsbureau ISNA.

Årsdagen til, at demonstranterne gik på gaden, er mangel på vand. Iran er ramt af en massiv tørke, som, meteorologer vurderer, gælder for 97 procent af landet.

Blandt befolkningen er der kritik af regeringens håndtering af tørken og for at dirigere vand væk fra nogle bønder til fordel for nogle andre.

Foruden vandmanglen er der også frygt i den iranske befolkning for en forstærket økonomisk krise, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har meddelt, at han trækker USA ud af atomaftalen med Iran.

Søndag rapporterede nyhedsbureauet Fars desuden, at 230 mennesker er blevet forgiftet i provinsen Khuzestan efter et 20 timer langt elektricitetsnedbrud, der fik rensningen af vand i området til at gå i stå.

Forgiftningerne er dog ikke direkte relateret til søndagens protester.

/ritzau/AP