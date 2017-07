Få skader ved landsstævne

AALBORG: Nordjyllands Beredskab har haft travlt under Landsstævnet, men samlet set mener indsatsleder, Søren Korsgaard, at arbejdet er gået godt.

- Det har været nogle udfordrende dage, og vi har forsøgt at have vores folk der, hvor deltagerne har været, så vi altid kunne gribe ind. Alt i alt er jeg meget tilfreds med arbejdsindsatsen, fortæller Søren Korsgaard. Nordjyllands Beredskabet har brugt lang tid på at forberede sig til de mange deltagere skulle indtage Aalborgs gader. Derfor har de også haft både frivillige og ansatte til at hjælpe til, og det er foregået både på cykel, gåben og fra vandet.

- Vi har nok været omkring 120 mennesker og der har været omkring 350 skader, der primært har været idrætsskader, siger Søren Korsgaard.

Ingen alvorlige skaderJan Lindberg, der er vagtcentralchef ved Region Nordjylland er også glad for de sidste dages arbejdsindsats.

- Jeg er meget tilfreds. Det er gået super godt, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med Nordjyllands Beredskab.

Jan Lindberg fortæller, at de i forbindelse med landsstævnet har haft både ekstra beredskab, en ekstra lægebil og haft åbent på Regionsklinikken på Stengade, hvor folk kunne dumpe ind og få hjælp.

- Vi har haft en del småskader, men ikke noget som har været særlig DGI-relateret. Det har været skader, som personerne ville have påført sig uanset landsstævne eller ej, siger vagtcentralchef.

- Vi har forberedt os til, at der faktisk kunne have været mange flere skader, end der har været, siger Jan Lindberg.

Fredag og lørdag, som var de dage med flest mennesker i Aalborg, var der omkring 30 henvendelser, hvor ganske få krævede udrykning.