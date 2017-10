Få styr på de dyre abonnementer

DANMARK: Abonnement er ikke længere forbeholdt mobiltelefonen. Det kan være måltidskasser, dagligvarer, barberblade, sokker, kød, den nyeste iPhone eller andet, der letter hverdagen.

- Sådanne leveringsabonnementer er en luksusting, der gør hverdagen nemmere. Det, som nogle falder lidt for, er, at når man først er begyndt at tegne abonnement på én ting, så følger der ofte en anden, siger indehaver af finansielraadgivning.dk Morten Nordahl.

Derfor råder han til, at man husker det luksuriøse i ligningen, når man køber sig selv et frirum i hverdagen.

- Det er en fordyrende vane, som kan lette i hverdagen, men man kan let glemme, hvad det egentlig koster, forklarer Morten Nordahl.

Omvendt kan hverdagsvarer, der leveres direkte til døren, give bedre fritid til familien, argumenterer økonomisk rådgiver i Pengeministeriet Karsten Engmann Jensen:

- Når det kommer til mad, skal man overveje, om man ville være forfalden til dyr takeaway eller dårlige frostvarer fra køledisken, siger han.

Karsten Engmann Jensen oplever også, at det for mange er et spørgsmål om, hvad fritiden er værd. Den travle familie kan sikre mere kvalitetstid med børnene, hvis dagligvarer, måltider eller specialvarer bliver leveret direkte til døren.

Abonnement på underholdning breder sig også, og her elsker udbyderne at samle flere medlemskaber ét sted. Det kan have både fordele og ulemper.

Morten Nordahl vurderer, at hvis en mobiludbyder samler telefoni, Spotify og et streamingabonnement, så kan det være et godt tilbud for mange.

- Hvis det drejer sig om tjenester, du alligevel ville have abonnement til, kan der være en besparelse, siger han.

Med samlingsabonnementer er det vigtigt at vide, hvordan man udnytter tilbuddet bedst. I nogle abonnementer skal man selv opsige sit Spotify-abonnement og oprette det på ny for ikke at ende med at betale dobbelt.

- Det er vigtigt at kunne overskue en kombi-aftale, så man ikke opgraderer tankeløst for en besparelse, der kun er til stede, hvis man bruger tjenester, som man ikke har behov for, siger Morten Nordahl.

Det er let at komme til at samle til bunke. Det kan være flere streamingtjenester eller adgang til et fitnesscenter, der krydres med kort til et yoga-center også.

- Det er okay, hvis man bruger det hele, men tit er der noget, man ikke rigtig får brugt, siger Karsten Engmann Jensen.

Ubrugte abonnementer skal ikke bare have lov til at køre uforstyrret videre. Er der tale om et lille ophør i brugen, kan mange aftaler sættes i bero i nogle måneder og genoptages igen.