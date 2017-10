Får vi snevejr? Ja, nej, måske...

NORDJYLLAND: Får vi snevejr?

Ja - helt sikkert. På et eller andet tidspunkt.

Men hvornår?

Svaret blæser i vinden, for vejrtjenesterne er ikke helt enige.

TV2 Vejret meldte onsdag, at et "iskoldt angreb" fra Nord kan betyde, "at vi nogle steder i landet kan komme til at opleve vinterens første slud- og snebyger på mandag."

DMI: Næppe sne

Den vurdering er Danmarks Meteorologiske Institut/DMI er ikke helt enig i, i hvert fald ikke vurderingen af mulige snebyger mandag.

- Jeg kan ikke udelukke, at der kan være lidt slud i nedbøren, men jeg forventer ikke at det bliver liggende på jorden, siger vagthavende meteorolog Anja Bodholdt fra DMI.

- Jeg forventer ikke i den forstand, at det er sne, tilføjer hun.

Hvis der er lidt hvidt i nedbøren, vil det hurtigt smelte. Så der er ikke grund til at hive kælken frem og drømme om at trille snemænd.

Heller ikke vejrtjenesterne yr.no i Norge og smhi.se i Sverige forventer snevejr i Danmark i denne omgang.

Tidligere forventede DMI, at der kunne komme nattefrost i Nordjylland natten til tirsdag i næste, men seneste prognoser tyder på, at temperatuerne vil holde sig over frysepunktet.

Vindstød af stormstyrke

Men der er slet ikke udsigt til lunt og skønt vejr de kommende dage.

faktisk kan dele af Nordjylland forvente masser af blæst og regn.

Natten til lørdag er der udsigt til regn og blæst, og Nordvestjylland kan forvente op til hård kuling og risiko for vindstød af stormstyrke.

I løbet af lørdag aftager vinden, "men tag ikke fejl - endnu en omgang kraftig blæst lurer forude", lyder det fra DMI.

Natten til søndag er den gal igen. "Mange steder ventes op til hård kuling, stedvis stormende kuling med vindstød af stormstyrke", varsler DMI. Men søndag skulel vinden så aftage