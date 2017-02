ST. MORITZ: Christoffer Faarup kom rigtig skidt hen over de to første hop, men leverede alligevel et flot styrtløb, da herrerne ved VM kørte første del af kombinationskonkurrencen.

Ud over de to hop lavede Hobro-løberen få fejl, og det resulterede i en 22.-plads 1,74 sekunder efter østrigeren Romed Baumann, som var hurtigste mand på pisten i St. Moritz.

Christoffer Faarup havde et mål om at komme i top-25, inden anden del af konkurrencen, som er slalom, skal køres senere mandag.

Danskerens force ligger primært i fartdisciplinerne, og han kommer på hårdt arbejde, hvis han skal fastholde sin placering blandt de 25 bedste efter slalomafdelingen.

Eksempelvis ligger den østrigske stjerne Marcel Hirscher nummer 28 efter styrtløbet, men han er specialist i de teknisk krævende discipliner og vil næsten med garanti passere Faarup efter slalomløbet.

Hirscher er 2,30 sekunder efter Baumann inden slalom, men Hirscher har stadig muligheden for at køre sig til en medalje med et flot slalomløb.

/ritzau/