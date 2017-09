Fårup Sommerland fortsat nr. to i Europa

FÅRUP: Fårup Sommerland er for tredje år i træk kåret som Europas anden bedste forlystelsespark af det internationalt anerkendte forlystelsesmagasin Kirmes & Park Revue. Det skete ved en prisuddeling i Berlin mandag aften.

Derudover vandt Fårup Sommerland også en pris for sit badeland, Aquaparken, hvor vandrutsjebanen Vandkanonen er kåret til Europas 5. bedste.

Den uafhængige non profit-pris European Star Award tildeles af en internationalt anerkendt jury af eksperter, som har besøgt alle de nominerede parker. Fårup Sommerland tildeles prisen som Europas 2. bedste forlystelsespark i kategorien "Forlystelsesparker med under 1 million årlige gæster".

Administrerende direktør i Fårup Sommerland, Per Dam, modtog prisen i forbindelse med IAAPA’s (International Association of Amusement Parks and Attraction) årlige konference.

Holdindsats

- Det er klart, at jeg på Fårups vegne er meget stolt og glad for prisen, som skyldes en flot holdindsats af alle medarbejdere i Fårup Sommerland. Vi har løbende investeret i parken, og det er naturligvis dejligt at se, at nyhederne er taget godt imod.

Per Dam peger bl.a. på Hotel Fårup, fokus på gæsteservice, årets nyhed Hvirvelvinden og efterårsferiekonceptet med Høstfest som initiativer, gæsterne er glade for.

- Personligt er jeg meget glad for, at vores internationale jury-medlemmer ikke kun stemte de store spillere ind i top 10, men også familieejede parker som smukke Fårup Sommerland, der fortjener hæder for deres store engagement i at udvikle oplevelsesindustrien, siger Frank Lanfer, schefredaktør på Kirmes & Park Revue.

Og hvad er det så for en forlystelsespark, som er endnu bedre end Fårup sommerland? Det er Tripsdrill i Cleebronn nord for Stuttgart.