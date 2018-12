Fårup Sommerland putter flere penge i hotel

FÅRUP: Der har været så stor efterspørgsel på mødefaciliteterne på Hotel Fårup i 2018, at man nu udvider med fire nye mødelokaler. Derudover får hotellet nu også to suiter. Det meddeler Fårup Sommerland i en pressemeddelelse.

Det er en vækst i mødeaktiviteterne, der medfører flere nye lokaler

- Vi har haft meget ’run’ på bookning af mødefaciliteter. Vi har nu en masse gode erfaringer med at lave unikke oplevelser for gæster også udenfor sæsonen. Vi kan se, at der er rigtig mange virksomheder og organisationer, der ønsker at holde møder i unikke omgivelser og også ofte ønsker at kombinere både det seriøse med det sjove blandt andet med teambuilding-aktiviteter. Alt det kan vi tilbyde og for at understøtte hotellets udvikling, går vi nu et skridt videre i forhold til at skabe endnu bedre rammer for møderne. Derfor supplerer vi vores nuværende lokaler med nye mødelokaler på hotellets anden sal, siger Per Dam, administrerende direktør i Fårup Sommerland.

- Udvidelsen af Hotel Fårup omfatter to mødelokaler til hver 20 personer og to mindre møde-/gruppelokaler med plads til hver fire personer. Dermed får vi et perfekt supplement til de to store mødelokaler, vi allerede har, hvor der i alt er plads til 60-80 personer. Samtidig imødekommer vi de mange mindre virksomheder i Nordjylland, der måske ikke har brug for så meget plads, siger Per Dam.

To nye suiter

Han tilføjer, at udvidelsen af hotellet også omfatter to nye suiter.

- Vi oplever, at der er en gruppe af vores gæster, som ønsker lidt mere plads og lidt flere detaljer, og derfor etablerer vi på anden sal også to lækre suiter, der både har to separate soveværelser samt stue. Der bliver dermed god plads til at slappe af og nyde opholdet på hotellet og i parken.

Mødelokaler klar 1. februar

- Vi er i fuld gang med byggeriet og er klar til at tage mødelokalerne i brug 1. februar og suiterne til sæsonstarten i april. Man kan allerede nu booke både mødefaciliteter og suiter, slutter Fårup-direktøren.