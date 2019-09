Facebook begynder forsøg med at skjule antal likes

KØBENHAVN:Facebook er begyndt et forsøg med at skjule antallet af likes på opslag i Australien.

Det oplyser det sociale medie fredag.

Facebook-brugere på tværs af Australien vil blive blokeret fra at se antallet af likes, reaktioner og videovisninger på andres opslag fra fredag, men brugerne vil stadig kunne se, hvordan der reageres på deres egne opslag.

Forsøget har til hensigt at dæmpe presset, som folk kan føle på grund af sociale medier.

- Vi ønsker ikke, at Facebook skal føles som en konkurrence, oplyser Facebook i en meddelelse.

Facebook oplyser ikke, hvor længe forsøget skal køre. Men det beskriver forsøget som "en begrænset test til at få nogle indledende erfaringer."

- Mens det her er blevet testet på Instagram, så er Facebook og Instagram forskellige platforme, og vi vil formentlig få anderledes data ud af denne test, lyder det fra Facebook.

Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster, fortæller, at der endnu ikke er planer om at lave forsøget i Danmark. Indtil videre er forsøget med Facebook kun i Australien.

- Det er interessant at se, om det, at man fjerner antallet af likes, kan skabe et bedre miljø eller en bedre oplevelse på vores platform, siger Peter Münster til Ritzau.

Mere end en milliard mennesker verden over bruger Facebook, men sociale medier er blevet kritiseret for, at deres platforme kan påvirke brugernes mentale helbred negativt.

Ditte Charles, chefpsykolog hos Psykiatrifonden, hilser Facebooks forsøg velkommen.

- Det kan være med til at skubbe til en indre usikkerhed. Som mennesker kan vi have en tendens til at sammenligne os og særligt i de perioder, hvor man er i gang med at skabe sin identitet i barndommen og ungdommen.

- Når man kigger til siderne, kan det få sat et fokus på et sammenligningsgrundlag, hvor det kommer til at gå op i kvantitet og kommer til at handle om, hvad der er fedt og kan skabe likes, frem for hvad der nærer en, og at man får nogle personlige kommentarer, siger hun.

Facebook ejer også det sociale medie Instagram, og allerede tidligere på året begyndte et forsøg med at skjule likes på Instagram.

Det startede med test i Canada i maj, og blev hen over sommeren rullet ud til Australien, Brasilien og flere andre store markeder.

Ifølge Peter Münster er det endnu for tidligt at konkludere noget ud fra testene på Instagram.

/ritzau/AFP