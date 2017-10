Fædre får ret til barsel efter dødfødsel

DANMARK: De seneste 15 år har mødre haft ret til 14 ugers barselsorlov, hvis det ulykkelige sker, at de mister deres barn i den sidste del af graviditeten eller inden for de første måneder efter fødslen. Men barnets anden forælder må nøjes med to uger, før han eller hun skal på arbejde igen.

Det vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nu ifølge Politiken onsdag på opfordring fra SF lave om på.

- Den lovgivning, vi har i dag, tager afsæt i en svunden tid. Den kan vi ikke være bekendt i et moderne samfund. Faktisk er der ikke så meget politik i det her. Det er et spørgsmål om medmenneskelighed, når så ubærlig en tragedie indtræffer, siger han til Politiken om baggrunden for den lovændring, der er på vej.

Fra 1. januar 2018 vil fædre, lesbiske medmødre og adoptivforældre nemlig få ret til 14 ugers barselsorlov på lige fod med mødrene, og ifølge Troels Lund Poulsen (V) er der allerede opbakning fra alle Folketingets partier, selv om forslaget formelt først fremsættes af beskæftigelsesministeren i løbet af denne uge.

SF har foreslået denne lovændring i fem forskellige omgange siden 2007, og ligestillingsordfører Trine Torp betegner det som en stor sejr, at det nu lykkes.

- Sådan som lovgivningen er nu, er det knyttet til, om man er mand eller kvinde, hvorvidt man har brug for at komme sig oven på sådan et tab. Men tabet er naturligvis lige stort for begge, og jeg mener også, det er vigtigt, at man som par får mulighed for at gå igennem den smertelige proces sammen, siger hun til Politiken og peger på, at det formentlig også rent samfundsøkonomisk vil være en god investering at give barnets anden forælder mulighed for at holde 14 ugers barselsorlov.

- Jo flere historier jeg hører om fædre, der nogen tid efter deres barns død er gået helt ned flaget og er blevet sygemeldt, jo mere giver det mening, at vi skal give dem mulighed for at få ro til at bearbejde sorgen sammen med barnets mor.