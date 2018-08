Fældet af video: Ansat stjal firmaets pengeskab

NIBE: En medarbejder hos en virksomhed i Nibe blev onsdag anholdt og sigtet for at have stjålet virksomhedens pengeskab.

Ifølge politiet havde manden med sin nøgle låst sig ind i virksomheden natten til onsdag, hvorefter han gik direkte hen til et pengeskab, som han fik brækket fri og tog med.

Onsdag morgen gennemgik andre i virksomheden videoovervågning og så, hvem pengeskabstyven var.

Politiet blev alarmeret og fik anholdt manden, og virksomheden har nu fået sit pengeskab tilbage, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.