Nu skal der satses: Fælles fodslag i turismeindsats

BRØNDERSLEV: Brønderslev Erhverv & Turisme, Brønderslev Kommune og en bred skare af repræsentanter fra turisterhvervet søsætter tre-årigt projekt, der skal styrke turismen i kommunen. Kursen er sat: Der skal flere turister på krogen i Brønderslev Kommune.

5. juli klokken 9.15 blev der på erhvervs- og turistkontoret i Brønderslev givet hånd på en ny aftale: Et tre-årigt projekt med fokus på turismefremme i Brønderslev Kommune lægger fra land i nær fremtid.

I spidsen skal stå en styregruppe sammensat af repræsentanter fra hele spektret af turismeerhvervet i kommunen samt en projektleder med akademisk turismefaglig baggrund.

- Med en styrket, fælles turismeindsats skal vi skabe en stærkere stemme, produkter af høj kvalitet og en velbesøgt platform, hvor de gode historier om attraktioner og oplevelser kan komme ud over rampen. Det er nogle af formålene, og nu skal arbejdshandskerne på, udtaler formand for Brønderslev Erhverv & Turisme, Arne M. Jensen (S).

Bred opbakning og digital satsning

Der er bred opbakning til projektet, og styringen skal ske gennem en bredskaret gruppe bestående af repræsentanter fra Brønderslev Kommunes fritids- og kulturudvalg samt af aktører fra attraktioner, overnatningssteder, foreninger og handel; Alle områder, som har berøringsflade med turismen.

- Vi ser frem til at komme fra land med arbejdet. Men først er det vigtigt at vi får slået fast, hvilke personer, der er involveret, og hvilke tilbud vi skal fremhæve og videreudvikle, siger repræsentant i styregruppen fra fritids- og kulturudvalget i Brønderslev Kommune og medlem af byrådet, Dennis Kvesel (V).

- Kommissoriet og det praktiske skal helt på plads, og så kan vi komme videre, fastslår han.

Projektet vil sigte bredt. Der satses digitalt. Synliggørelse og optimering af kommunens vandre- og cykelstier er på tegnebrættet. Det samme er en app til historiefortælling og byvandring. Hærvejen skal under luppen, og så er et udviklingsområde omkring Vildmosen i støbeskeen.

Samarbejdet styrkes

Men først og fremmest skal fokus være på at styrke samarbejdet mellem turismens aktører, hvor det giver mening.

- Det vil sige, at der skal samles støtter blandt turisterhvervet i Brønderslev Kommune. Det er særdeles positivt at vi nu kan komme videre. Men vi skal smede mens jernet er varmt, og vi er nødt til at starte med græsrødderne, påpeger formand for Dronninglund Turistforening, Karen Axen.

- Det betyder at vi skal ud i marken og arbejde på samarbejdet med turisterhvervet, for deres støtte skaber grundlaget for at hele projektet kan lykkes og drifte i fremtiden, understreger hun.

Styregruppen for projektet samles efter sommerferien, hvor en arbejdsplan og mål for de næste tre år skal udarbejdes.