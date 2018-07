Fællesskab og nye indtryk

HJALLERUP: I denne uge har en hel by af mennesker, campingvogne og telte indtaget markedspladsen i Hjallerup, og her er livlig aktivitet - ikke kun til møderne i teltene men også rundt omkring på pladsen, hvor man kan møde grupper af snakkende børn, børn på cykel og smil og god stemning.

Hjallerup Bibelcamping er i gang for syvende år i træk, og det går godt med antallet af deltagere.

- Vi har passeret 2000 nu, og vi forventer, at der kommer flere hen over ugen. Der er altid plads til flere, fortæller Jonas Holdensen, formand for Hjallerup Bibelcamping.

Deltagerne kommer i mange aldre, og mens mange har telt og campingvogn med, er det også muligt at komme på et kortere dagsbesøg. Og det er åbent for alle interesserede.

- Det skal være et fuldstændigt åbent sted, hvor folk kan komme. Vi kan godt lide at få gæster, fortæller Jonas Holdensen.

På bibelcampingen er der oplæg og temaer som nådegaver, hold fast ved Jesus, paneldebat, gospel kids, brætspilsaften, volleyball og bibeltime, og man lægger vægt på at skabe et fællesskab for alle.

- Der er højt til loftet, og der skal også være noget skørt og skægt, fortæller Jonas Holdensen.

Fx er der et møde, hvor en præst og en stand up komiker er sammen om at lave en optræden med en blanding af komik og alvor.

Bibelcampingen fortsætter frem til lørdag middag.