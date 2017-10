Fængselsbetjente griber oftere til magt og håndjern

HELE LANDET: Fængselsbetjentenes brug af håndjern og fysiske magtanvendelser er vokset med henholdsvis 23 procent og 27 procent i 2016 i forhold til året før.

Og stigningen er fordelt på færre, for antallet af indsatte er faldet i samme periode.

Det viser Kriminalforsorgens årsstatistik for 2016 ifølge DR Nyheder.

Her står der, at tallene tegner et billede af et fængselsvæsen, der håndterer "mere belastede indsatte".

Samtidig giver tallene et billede af, at fængselspersonalet har skærpet indsatsen overfor dem, "som ikke vil følge reglerne i fængslet, og som truer personalets sikkerhed".

- Vi har fået væsentlig flere voldsparate unge mænd ind i fængslerne, særligt fra bandemiljøet, og overfor dem har vi strammet kursen, siger Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet.

- Og jeg tror, det udvikler sig og bliver langt værre i år, forudser han.

Han forklarer, at fængselsbetjente bliver nødt til at være hårde og bruge fysisk magt, når indsatte eksempelvis nægter at blive rykket fra en lokalitet til en anden, når de springer på betjentene, eller hvis de kaster genstande efter personalet.

Kriminalforsorgens årsstatistik viser, at antallet af disciplinærstraffe er steget med 16 procent i 2016. 40 procent af dem er begrundet med "uretmæssige dispositioner over effekter og penge".

Det kan eksempelvis være situationer, hvor en indsat har været i besiddelse af en mobiltelefon eller hash.

De seneste år er indsatsen mod mobiltelefoner i fængsler blevet skærpet. Det har blandt andet betydet flere visitationer af indsatte og mere adgangskontrol. I 2016 blev der fundet 1302 mobiltelefoner, mens antallet i 2015 var 1781.

Ifølge Kim Østerbye er årsagen til den øgede magtanvendelse først og fremmest et resultat af politikernes og regeringens ønske om en strengere kurs over for indsatte.

- Det er blevet værre at sidde i fængslerne. Vi skrider nu hurtigere og mere konsekvent ind, og det har vi nok også haft brug for et lang stykke af vejen, siger formanden for Fængselsforbundet.

/ritzau/