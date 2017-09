Fængselsleder anklages for vold mod indsat

HORSENS: En mellemleder ved Enner Mark Fængsel i Østjylland gik tilsyneladende for vidt over for en indsat i statsfængslet.

Fængselslederen er nu tiltalt for vold, og Retten i Horsens behandler sagen fredag.

Episoden fandt ifølge anklageskriftet sted 18. april om eftermiddagen i en observationscelle.

Den tiltalte skubbede angiveligt den indsatte omkuld på en seng, hvorefter han greb ham om nakke og hår og trak ham ned på gulvet.

Her fortsatte overgrebet ifølge anklagen med, at mellemlederen kørte mandens ansigt rundt i madrester, som lå på gulvet.

Desuden trykkede lederen mandens ansigt ned i en madbakke og råbte, at han skulle æde maden.

Til slut bankede fængselslederen angiveligt den indsattes hoved ned i gulvet flere gange.

Den indsatte pådrog sig skader i ansigtet, på arme og ben og fik revet flere totter hår af.

Hændelsen skal have fundet sted i statsfængslets Afdeling E. Det er en afdeling, der blandt andre rummer indsatte med banderelationer

Den tiltalte, der har været suspenderet siden episoden, nægter sig ifølge sin forsvarer, Stine Gry Johannessen, skyldig.

Hos Fængselsforbundet oplyser formanden, Kim Østerbye, at anklager mod forbundets medlemmer om vold over for indsatte er relativt sjældne.

- Det sker ret sjældent, særligt når man tænker på det miljø, vi arbejder i, og de fanger, vi har med at gøre, siger Kim Østerbye.

Han anslår, at der årligt er to-tre sager, hvor medlemmer anklages for vold.

- Man står med en brøkdel af et sekund til at træffe den rigtige beslutning. Og nogle af de fanger, vi har siddende, reagerer med en ekstrem voldsparathed.

- Derfor kan jeg ikke afvise, at vi nogle gange bliver bragt i en situation, hvor man træder over grænsen. Derfor er det godt, at vi har et retssystem til at afgøre det, siger Kim Østerbye og understreger, at han ikke udtaler sig om den konkrete sag.

Fængselslederen er tiltalt for vold efter straffelovens paragraf 244.

Der er afsat en enkelt dag til behandling af sagen.

/ritzau/