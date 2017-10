Fængslet for meget grov vold

AALBORG: En 48-årig mand fra Hals er mandag eftermiddag ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder samt besiddelse af narko.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Den 48-årige er sigtet for at have stukket og skåret i en 41-årig mands lægmuskel, helt ind til knoglen.

- Det er meget groft

Thomas Klingenberg oplyser, at manden erkendte at have påført det 41-årige offer skaderne, men at han forklarede, at det var sket i nødværge.

Den sigtede nægtede desuden, at der er tale om særdeles skærpende omstændigheder, men det fandt retten, at der er, forklarer anklageren.

- Der er tale om særdeles skærpende omstændigheder, fordi lægmuskelen er skåret over ind til knoglen, og fordi han (det 41-årige offer, red.) har lidt et stort blodtab og var i akut livsfare. Benet blev nærmest skåret halvt af. Det er meget groft, må man sige, siger Thomas Klingenberg.

Offer kørte selv derfra i bil

Anklageren fortæller, at Nordjyllands Politi fredag aften fik en anmeldelse om, at det 41-årige offer selv kom kørende, blødende, i sin bil fra Hals, hvor hændelsen skete.

Politiet fik standset bilen med den 41-årige og fik tilkaldt en ambulance, som bragte ham til sygehuset, hvor han blev opereret, forklarer Thomas Klingenberg.

Han oplyser desuden, at en kvinde blev anholdt fredag aften på den ejendom i Hals, hvor det grove overfald fandt sted.

Hun blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag og sidder i øjeblikket fængslet.

Thomas Klingenberg oplyser, at anholdelsen imod hende udløber tirsdag, hvor man skal tage stilling til, hvorvidt hun igen skal fremstilles i grundlovsforhør.

Erkender narkobesiddelse

Den 48-årige mand, der i dag blev fremstillet i grundlovsforhør, er også sigtet for at have været i besiddelse af ikke under 950 gram amfetamin, 804 gram kokain, 500 valium tabletter og 13,5 gram hash, som ifølge sigtelsen var med henblik på videreoverdragelse.

Det forhold erkendte den 48-årige.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og anklager Thomas Klingenberg kan derfor ikke komme nærmere ind på, hvad der blev forklaret i retten, man han oplyser, at den 48-årige og 41-årige kender hinanden.

Den sigtede valgte at modtage kendelsen om varetægtsfængsling.