Fængslet Lula nomineret til præsidentvalg i Brasilien

Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio Lula de Silva har siddet i fængsel siden april, efter at han fik en dom på 12 års fængsel i en korruptionssag.

Men det har ikke forhindret Brasiliens Arbejderparti (PT) i officielt at nominere ham som sin præsidentkandidat på en partikongres lørdag.

Om han får lov at stille op, skal afgøres af en domstol, men landets love siger, at ingen, der har fået en dom ved en højere retsinstans i landet, må være præsidentkandidat.

Hans partifæller i Arbejderpartiet mener imidlertid, at Lula er blevet offer for et justitsmord og vil arbejde på at få ham tilbage på præsidentposten.

Lula selv benægter stadig alle beskyldninger, og fængselsdommen mod ham har skabt splittelse i befolkningen.

Den tidligere præsident er stadig yderst populær og fører meningsmålinger før præsident-, parlaments- og regionsvalget den 7. oktober.

Selv har ekspræsidenten lovet sine støtter, at de kan finde ham på stemmesedlen.

På partikongressen lørdag deltog omkring 2000 delegerede, hvoraf mange bar masker, der forestillede Lula.

I et brev fra den fængslede ekspræsident, der blev læst op på kongressen, opfordrede Lula partiet til at føre "en utrættelig kamp for demokrati".

- De vil skrotte folkets ret til at vælge præsidenten, skriver Lula fra fængslet.

På trods af, at den venstreorienterede ekspræsident har nærmest kultlignende opbakning, havde Arbejderpartiet en hel del opmærksomhed rettet mod at nominere den rette person som kandidat til vicepræsidentposten.

Vedkommende kan ende med at blive partiets præsidentkandidat, hvis en domstol blokerer for Lula.

Det var forventet, at partiet ville nominere en vicepræsidentkandidat på kongressen, men der kom ingen meddelelse om en nominering.

