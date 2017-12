Fængsling af kinesisk venstrefløjskritiker fører til protester

Hundredvis af akademikere, studerende og journalister har underskrevet en protesterklæring i Kina, hvori de kræver en venstreorienteret intellektuel sat på fri fod.

Sagen illustrerer, at de kinesiske myndigheder har optrappet censur og kontrol hen over hele det politiske spektrum.

Zhang Yunfan, som for nylig har taget sine afsluttende eksamener på Kinas prestigefyldte Peking Universitet, blev anholdt og fængslet i sidste måned i den sydlige by Guangzhou, fordi han ifølge myndighederne havde "organiseret massemøder, som forstyrrede den offentlige ro og orden".

Meddelelsen om anholdelsen af den unge akademiker kommer efter en bølge af fængslinger af hundredvis af aktivister og advokater, der typisk anklages for "højreorienteret" adfærd som kamp for menneskerettigheder og demokrati.

Menneskerettighedsgrupper har længe udtrykt bekymring over Kinas øgede indsats mod systemkritikere og borgerrettighedsforkæmpere under præsident Xi Jinping, der kom til magten i 2012.

Kinas venstreorienterede intellektuelle har haft relativt frie rammer til at give udtryk for holdninger og tanker, som er i strid med regeringens, da myndighederne har frygtet uro i kommunistpartiet.

På Kinas markante venstrefløj tales der i stigende grad om den store kløft mellem rige og fattige.

Zhang ledede en diskussion i en gruppe på et lokalt universitet om myndighedernes reaktion på venstreorienterede udtalelser, da det lokale politi kom og foretog anholdelser af nogle af deltagerne, hedder det i protesterklæringen.

Erklæringen, som indtil nu er underskrevet af over 350 personer, er blevet sendt til de lokale sikkerhedsmyndigheder i Guangzhous Panyu-distrikt.

To professorer fra to af Kinas eliteuniversiteter bekræfter, at de har underskrevet protesten.

- Hvis han er anholdt blot for at deltage i en studiesession, så er det forkert, siger professor Kuang Xinnian på Tsinghua Universitet.

