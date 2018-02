Færøerne og Grønland kondolerer dronningen

Der er blevet sendt flere kondolencer til dronning Margrethe onsdag som følge af prins Henriks død.

Blandt dem er også Færøerne og Grønland, der begge er en del af Rigsfællesskabet, samt det danske mindretal i Sydslesvig.

På vegne af Færøernes landsstyre og det færøske folk overbringer den færøske lagmand, Aksel V. Johannesen, deres dybeste medfølelse.

- Deres Majestæt har sammen med Hans Kongelige Højhed Prins Henrik aflagt mange erindringsværdige besøg på Færøerne.

- Specielt jeres sidste besøg i 2010 står tilbage som en smuk erindring om Hans Kongelige Højhed Prins Henriks livsglade og varme væsen samt oprigtige interesse for Færøerne.

- Deres højagtede mand var ønsket og afholdt på Færøerne, og han vil blive savnet, står der blandt andet i kondolencebrevet til dronning Margrethe.

Formanden for det Grønlandske landsstyre, Kim Kielsen, mindes ligeledes de besøg, som regentparret har aflagt Grønland.

- Både under Deres og Prinsens besøg i Grønland gennem mange år, men også direkte ved andre begivenheder, har vi mærket prinsens brede og varme engagement i grønlandske anliggender.

- Det har været til stor glæde for mange borgere i Grønland, at prins Henrik under Deres besøg i Grønland har vist stor interesse i et varmt og direkte møde med befolkningen i by og bygd, lyder det i kondolencebrevet.

I Sydslesvig flages der på halv mast fra det danske mindretals bygninger for at minde prins Henrik.

- Det er med dyb sorg, at vi har modtaget budskabet om, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ikke er mere. Prinsen har på mange måder været knyttet til Sydslesvig.

- Vi vil mindes ham som en god ven af vores region og de danske syd for grænsen, skriver repræsentanter for Det Sydslesvigske Samråd i en kondolenceskrivelse til dronningen og kongefamilien.

