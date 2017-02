FÆRØERNE: Det er tid til at slå fast, at Færøerne er fri til at melde sig ud af Rigsfællesskabet.

Sådan lyder det fra den færøske regering, der på sin hjemmeside lørdag har sat dagen for, hvornår befolkningen skal stemme om at få en forfatning.

Oprindeligt var planen, at afstemningen skulle finde sted i slutningen af i år. Det bliver dog først 25. april 2018, at det færøske folk skal til stemmeurnerne.

Forfatningen skal blandt andet sikre, at en dansk regering ikke kan forhindre færingerne i at tage afgørende beslutninger om tilknytningen til Rigsfællesskabet med Danmark og Grønland.

Det fortæller Georg L. Petersen, der er chefredaktør på den færøske avis Dimmalæting.

- Vi vil have den ret, vi har som folk, nedfældet på skrift, siger han.

- Det skal være os, der bestemmer, om vi nu ønsker at forlade riget, og det skal stå i denne her nye lov.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i april, at han respekterede Færøernes ønske om at arbejde med at få sin egen forfatning.

/ritzau/