Færøsk fodbold åbner med fuld gas i nærkampe og uden frygt

THORSHAVN:Lørdag kom den færøske liga Betrideildin endelig i gang efter en corona-udsættelse, og bortset fra at der ikke var tilskuere på lægterne, var det meste, som det plejer at være i en fodboldkamp.

Det fortæller HB Tórshavn-træner Jens Berthel Askou, der så sit hold vinde 1-0 på hjemmebane over EB Streymur.

- Man tænkte ikke meget over nogen forbehold. Man hilste lige på dommerne med albuen, og spillerne gik forbi hinanden i stedet for at give hånd. Det var det mest mærkbare, siger Jens Berthel Askou.

Samme oplevelse havde den ene af klubbens tre danske spillere, Mikkel Frankoch.

- Det var da underligt, at der ikke var tilskuere, og da vi skulle sige "god kamp", gik vi bare forbi hinanden og gav et nik, fortæller han.

- I selve kampen var der ikke noget. Der tænkte man ikke på det. Der var det bare som en normal fodboldkamp. Man kan jo ikke lade være med at røre modstanderen. Så er det svært at få fat i bolden.

Der var nu heller ikke så meget at frygte i forhold til coronasmitte. På to måneder har landet haft 187 smittetilfælde, og tidligere lørdag kom nyheden om, at Færøerne er helt coronafrit.

Mikkel Frankoch fortæller, at spillerne klædte om sammen til kampen, tog bad sammen og spiste sammen efter kampen som tidligere.

Sådan har det ikke været til træning indtil nu. Der har spillerne stadig ikke badet sammen efter træning, og der er stadig fokus på at spritte hænder af. Men det hele er ved at normalisere sig, forklarer han.

Træner Jens Berthel Askou føler også, at det var en lettelse for spillerne at komme i aktion igen.

- Det var smukt at starte fodbolden op med et smittetal i nul. Det frigav noget i hovederne på spillerne. Der var fuld drøn på, og ingen holdt sig tilbage i nærkampene, siger han.

- Folk begynder også lige så stille at give kram og highfives, og man begynder at komme hinanden mere ved, men der er stadig opmærksomhed på hygiejne. Vi klæder heller ikke om sammen til daglig.

Han forventer, at der snart er helt normale tilstande igen. Og så glæder han sig over det kick, der var over endelig at dyste om point.

- Det var fantastisk med noget på spil. Vi kontrollerede kampen, men fik spænding og nerve til sidst med et rødt kort og et par chancer til modstanderen, lyder det fra træneren.

Mikkel Frankoch var på banen med til at sikre den knebne sejr.

/ritzau/