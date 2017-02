AALBORG: Antallet af aalborgensere, som rammes af det ny kontanthjælpsloft, er faldet en smule. Det viser ny tal fra Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet.

1. februar var der 6024 personer, som var omfattet af reglerne for det ny loft, og af disse endte 1327 med at miste en del af deres hidtidige indtægt.

Det er et fald på 7,5 procent i forhold til begyndelsen af december, hvor 1436 personer blev ramt af kontanthjælpsloftet, men ifølge socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) er det ikke nødvendigvis noget at råbe hurra for.

- Det er svært at sige, om det er et udtryk for, at kontanthjælpsloftet har virket. For det kan jo også bare være fordi, den generelle ledighed er faldet, understreger hun.

Aalborg Kommune følger løbende udviklingen på området. Blandt andet fordi man frygter, at kontanthjælpsloftet vil føre til, at flere ikke kan betale deres husleje, og kommunen ønsker ikke at nogen - og slet ikke børnefamilier - skal ende med at blive sat på gaden.

Sætter grænser for støtte

Kontanthjælpsloftet sætter som bekendt grænser for, hvor meget hjælp i form af offentlige ydelser en enkelt person kan modtage. Og rammer man den grænse risikerer man at blive sat ned - ikke i kontanthjælp som navnet på reformen ellers antyder - men i boligstøtte og særlig støtte eller begge dele. For nogle af de ramte kan det medføre en betydelig indtægtsnedgang, men ifølge de ny tal mistede halvdelen af 1327 aalborgensere dog kun 1000 kroner eller derunder om måneden.

Samtidig med kontanthjælpsloftet vedtog regeringen også en ny 225 timers regel, og på landsplan har der været en stigning i antallet af personer, som rammes af dette, så mere end 14.000 mennesker mistede en del af deres kontanthjælp (typisk 1000 kroner om måneden).

Er man rigtig uheldig rammes man både af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, og det er der - ifølge de ny tal - 385 personer, som gør i Aalborg Kommune.

Sammenlignet med de øvrige storbyer i Danmark er det dog ikke et voldsomt antal. I Odense er der for eksempel 864 personer, som både mister penge på grund af det ny loft og 225 timers reglen, men ifølge Mai-Britt Iversen kan de store forskelle skyldes, at flygtninge nu også tæller med som jobparate i statistikken, og det synes hun i og for sig er fornuftigt.

- Men vi holder forsat skrapt øje med, at det ikke fører til, at nogen bliver sat ud af deres bolig eller lignende, tilføjer hun.