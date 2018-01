Færre dræbte i trafikken

DANMARK: Højresvingsulykker, styrt på motorcykel og sammenstød af biler.

Sidste år blev 183 personer dræbt i trafikken. Det var færre end i 2016, hvor 211 mennesker omkom.

Det viser Vejdirektoratets foreløbige opgørelse over ulykker i trafikken for 2017. Det er første år siden 2012, at antallet af mennesker, som er døde i en trafikulykke, er dalet.

På trods af at færre har måttet lade livet i trafikken, er Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, ikke tilfreds.

- Ser man over flere år, er der en tendens til, at antallet af dræbte mennesker i trafikken ikke falder i det omfang, som det burde, skriver han i en pressemeddelelse.

Færdselssikkerhedskommissionen har et nationalt mål om, at der i 2020 maksimalt må være 120 trafikdræbte og 2.000 tilskadekomne i trafikken om året, pointerer den administrerende direktør.

- For at nå det mål burde der i 2017 højst have været 138 dræbte på vejene. Vi er dermed langt fra målet, når der i 2017 var omkring 180 trafikanter, der mistede livet, udtaler Mogens Kjærgaard Møller.

Sidste år mistede 23 fodgængere, 26 cyklister, 13 motorcyklister og 100 bilpassagerer livet i en trafikulykke. I opgørelsen angives det ikke, hvordan de resterende 21 mennesker omkom.

3097 mennesker kom til skade i trafikken sidste år, mens det gjaldt for 3228 personer året forinden.

/ritzau/