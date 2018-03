Færre søger alternativ vej ind på drømmestudiet via kvote 2

DANMARK: Færre søgte optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 i år.

Her er det ikke kun karaktererne, der tæller, men også andre erfaringer som for eksempel udlandsophold, erhvervserfaring, og anden uddannelse, ligesom også optagelsesprøver på studiet hører under kvote 2.

I alt 52.891 har søgt ind via kvote 2. Det viser en foreløbig opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kort efter ansøgningsfristen torsdag klokken 12.

Det er 1484 færre ansøgere end sidste år, hvilket svarer til et fald på tre procent.

- Det er de kloge hoveder, der skal bringe Danmark frem. Så det er glædeligt, at mange har søgt om optagelse på en videregående uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i en pressemeddelelse.

- Nu bliver det interessant at se nærmere på, hvilke uddannelser de har søgt ind på, siger han.

Ifølge Magisterbladet vinder optagelsesprøver på kvote 2 frem på uddannelserne. SDU har som det første universitet indført optagelsesprøver på nærmest alle sine bacheloruddannelser.

- Vi vil gerne give en ny chance til dem, der har motivationen og evnerne. Og alene ved at møde op og bruge en hel dag på en række prøve for at komme ind på et studium viser de jo et stort engagement, siger Annette Lund, studiechef på SDU, til bladet.

Også Aarhus Universitet og Københavns Universitet har planer om at bruge optagelsesprøver i forbindelse med optagelse på visse studieretninger.

Det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse i år bliver offentliggjort i juli, når fristen for at søge optagelse via kvote 1 udløber.

/ritzau/