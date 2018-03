Fagligt niveau får studerende til at droppe studier

Et for højt eller for lavt fagligt niveau er den mest udbredte grund til, at studerende dropper ud af deres studier.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået foretaget.

Blandt 3965 studerende, der har afbrudt deres uddannelse inden for det første år, angiver næsten halvdelen, at det faglige niveau er medvirkende til, at de er droppet ud.

De universitetsstuderende peger generelt på, at niveauet er for højt, mens op mod halvdelen af de studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier ser niveauet som for lavt.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) mener, at for mange unge vælger den forkerte uddannelse.

- Når så mange falder fra på grund af det faglige niveau, så har for mange valgt forkert, siger han i en pressemeddelelse.

Ministeren mener, at de unge skal søge mere information om den uddannelse, de vælger.

- Det understreger, hvor vigtigt det er, at de unge forbereder sig - bruger værktøjer som Uddannelseszoom og taler med andre studerende, studievejledere eller for eksempel færdiguddannede, så man kan få et realistisk indtryk af, hvad man går ind til, siger Søren Pind.

Men de studerende selv mener, at problemet ligger et helt andet sted: Hos studievejledningen på landets gymnasier.

- Der er simpelthen ikke nok af den. Og vi hører, at det ikke er alle unge, der møder en vejleder på gymnasieskolerne.

- Det er et område, der skæres rigtig meget i for tiden, og indsatsen varierer meget fra skole til skole, siger Sana Mahin Doost, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Nedskæringer på universiteterne er ifølge de studerendes formand en anden årsag.

- Det betyder mindre undervisning, mindre vejledning og feedback - alt sammen faktorer, der også er udslagsgivende for kvaliteten af uddannelserne og dermed frafaldet, siger hun.

I gennemsnit falder cirka hver sjette studerende fra deres uddannelse i løbet af det første år.

15. marts er der ansøgningsfrist for ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 2.

5. juli er der frist for ansøgninger via kvote 1.

/ritzau/