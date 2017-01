HELE LANDET: Varslinger om stigende vandstande og massive oversvømmelser i store dele af Danmark har fået Falck til at tilkalde ekstra bemanding natten til torsdag.

Men selv om vandstandene flere steder er nået halvanden meter over det normale, så har det været en usædvanlig stille aften ved Falcks vagtcentral.

- Der har faktisk været mindre at lave end på en normal nat. Vi har foreløbig kun været tilkaldt ni opgaver i hele landet, der har haft noget med vandmasserne at gøre, siger Jesper Jakobsen, der er pressevagt hos Falck.

Syv af de ni opgaver har været afspærringsopgaver i Kolding, og der har kun været en enkelt anmeldelse om vandskade på Bornholm.

- Det er også overraskende for os, siger Jesper Jakobsen.

- Vi må sende en stor ros til Beredskabsstyrelsen, som har gjort et godt forebyggende stykke arbejde, siger Jesper Jakobsen.

Billigt sluppet

Han understreger, at det stadig er for tidligt at ånde lettet op.

- Jeg kunne forestille mig, at der kommer nogle anmeldelser i løbet af morgenen og formiddagen, når folk vågner og får en fornemmelse af, hvad der er sket, siger han.

Hos Falck har man dog stor erfaring med storme og stigende vandstande, og tilsyneladende er danskerne sluppet nådigt i denne omgang.

- Der plejer at være meget at lave. Det er også derfor, vi har kaldt ekstra folk ind, så det er overraskende billigt sluppet, siger Jesper Jakobsen.

- De folk, vi har kaldt ind på vagtcentralen som ekstra bemanding, har næsten ikke haft noget at lave.

Forebyggende arbejde

Roen i vagtcentralen hos Falck skyldes blandt andet Beredskabsstyrelsens forarbejde.

Efter vandstandene begyndte at falde flere steder på Sjælland, fokuserede styrelsen kræfterne i det sydlige Jylland.

- Når det bliver lyst, er der en masse ting, som vil åbenbares. Men et godt forebyggende arbejde på tværs af lokale beredskabsstabe og andre myndigheder har gjort, at vi er meget tilfredse med det, vi har set indtil videre, siger Peter Kaas Klasson, der er vagthavende presseofficer ved Beredskabsstyrelsen.

Den forebyggende indsat er blandt andet gjort mulig på baggrund af præcise vejrprognoser, forklarer han.

- DMI har leveret nogle imponerende præcise prognoser, og på den måde er det lykkedes os at samle kapaciteterne de rigtige steder, siger han.

/ritzau/