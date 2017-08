Falck får vejhjælp af Redning Danmark

HJØRRING: Hvis ens bil går i stykker, og man ringer efter Falck, så kan det fremover meget vel være en bil fra Redning Danmark, der kommer til undsætning.

Den nye vejhjælpskæde, der blev stiftet i foråret af tidligere partnere i SOS Dansk Autohjælp, har indgået en samarbejdsaftale med Falck om at levere en mindre del af autohjælpsydelserne til Falcks kunder i Danmark.

Administrerende direktør i Falck Assistance Nordic, Lars Vester Pedersen, forklarer, at Redning Danmark med aftalen vil overtage en række opgaver fra andre underleverandører.

- Vi har haft et ønske om at få én samlet aftale med en aktør, som kan matche den høje kvalitet, vi er kendt for. Det ønske opfylder aftalen med Redning Danmark, siger Lars Vester Pedersen.

Langt de fleste opgaver i Falck vil fortsat blive løst af selskabets egne medarbejdere.

- Men i Falck har vi altid i et vist omfang benyttet underleverandører til at sikre vores kunder - også under spidsbelastninger og svære vejrlig, siger Lars Vester Pedersen.

Hos Redning Danmark glæder administrerende direktør Uffe Dalsgaard sig over aftalen med Falck.

- Vi er naturligvis meget glade for, at Falck har valgt os, siger Uffe Dalsgaard, autoforhandler i Hjørring og en af initiativtagerne til Redning Danmark. Han driver kædens stationer i Hjørring og Sæby. Redning Danmark har i alt 18 stationer fordelt over hele landet.

Falck står for cirka halvdelen af al vejhjælp i Danmark, mens SOS Dansk Autohjælp har en andel på 40 procent.